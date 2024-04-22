Безугла заявила, що залишиться у фракції "Слуга Народу"
Народна депутатка України Мар’яна Безугла повідомила, що не виходитиме з парламентської фракції "Слуга Народу"
Про це вона написала у Facebook.
"Вирішила залишитися у фракції Верховної Ради України СН, щоб не підводити президента у важкі часи", - аргументувала своє рішення Безугла.
Вона зазначила: "Спробую покращити, що в моїх силах", запевнивши, що не повертатиметься у партію "Слуга Народу".
"Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію", - додала депутатка.
- 11 січня Мар'яна Безугла стверджувала, що написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга Народу", але обіцяла залишитись депутатом-мажоритарником та підтримувати президента.
- 6 лютого Безуглу виключили з партії "Слуга Народу" - відповідну заяву задовольнила голова партії Олена Шуляк.
- 28 березня нардеп Ярослав Железняк припустив, чому Мар'яну Безуглу не виключають із фракції "Слуги Народу". За його словами, це суто політичне питання.
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