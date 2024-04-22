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Безугла заявила, що залишиться у фракції "Слуга Народу"

22 квітня, 2024 понедiлок
15:29
Суспільство на фото Мар'яна Безугла

Народна депутатка України Мар’яна Безугла повідомила, що не виходитиме з парламентської фракції "Слуга Народу"

Про це вона написала у Facebook. 

"Вирішила залишитися у фракції Верховної Ради України СН, щоб не підводити президента у важкі часи", - аргументувала своє рішення Безугла. 

Вона зазначила: "Спробую покращити, що в моїх силах", запевнивши, що не повертатиметься у партію "Слуга Народу". 

"Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію", - додала депутатка. 

  • 11 січня Мар'яна Безугла стверджувала, що написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга Народу", але обіцяла залишитись депутатом-мажоритарником та підтримувати президента.
  • 6 лютого Безуглу виключили з партії "Слуга Народу" - відповідну заяву задовольнила голова партії Олена Шуляк.
  • 28 березня нардеп Ярослав Железняк припустив, чому Мар'яну Безуглу не виключають із фракції "Слуги Народу". За його словами, це суто політичне питання.
Теги:
Україна
Верховна Рада
політика
Слуга народу
Мар'яна Безугла
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2024, понедiлок
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