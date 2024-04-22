Безугла заявила, що залишиться у фракції "Слуга Народу"

Про це вона написала у Facebook.

"Вирішила залишитися у фракції Верховної Ради України СН, щоб не підводити президента у важкі часи", - аргументувала своє рішення Безугла.

Вона зазначила: "Спробую покращити, що в моїх силах", запевнивши, що не повертатиметься у партію "Слуга Народу".

"Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію", - додала депутатка.