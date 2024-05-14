Благодійний фонд принца Гаррі й Меган у США визнали правопорушником

Про це повідомляє Sky News.

Благодійний фонд Archewell Foundation, заснований принцом Гаррі, герцогом Сассекським, і Меган, герцогинею Сассекською, не надіслав до Реєстру благодійних організацій і зборів коштів Каліфорнії щорічні звіти.

3 травня влада надіслала до благодійної організації лист, у якому повідомила, що фонд "внесено до списку правопорушників" через "нездатність подати необхідні річні звіти та/або внески за поновлення". У листі йдеться, що організації, внесеній до списку правопорушників, заборонено "вимагати або виплачувати благодійні кошти", а її реєстрація може бути "призупинена або анульована".

Зазначається, що представники фонду надіслали чек, але він не був отриманий. У зв’язку з цим надіслали новий чек для розв’язання проблеми. Питання буде закрите, коли новий чек буде отриманий.

Повідомляється, що благодійна організація дізналася про це лише тоді, коли було опубліковано повідомлення про правопорушення.

У листі Каліфорнійського реєстру благодійних організацій і фандрейзерів також попередили: "Організація, яка вказана як правопорушник, не має належної репутації, і їй заборонено брати участь у діяльності, для якої потрібна реєстрація, зокрема збір або виплату благодійних коштів".

Там наголосили, що до організації також можуть бути застосовані штрафні санкції, її реєстрація може бути призупинена або скасована реєстром.

Archewell Foundation — некомерційна організація, створена принцом Гаррі та Меган у 2020 році. На сайті фонду зазначається, що його місія полягає в тому, щоб "виявлятися, робити добро".

