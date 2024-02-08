Блогерка Раміна заявила, що готова всиновити дитину 5-6 років

Про це вона сказала в подкасті "Формула Волошина".

Журналістка Раміна Есхакзай дала інтерв'ю блогеру Олександру Волошину. Вона зазначила, що не планує народжувати дітей. Також вона зізналась, які чоловіки їй подобаються.

"Мені подобається, щоб ця людина була спокійною, врівноваженою, тактильною, зі здоровою менталкою, щоб був досвід стосунків до мене. Я раніше хотіла собі партнера, з яким ми були б партнери, як у серіалі "Картковий будиночок". Мені здавалося, що це ідеальна модель стосунків. Зараз мені хочеться близькості з людиною, щоб ми були друзями, на одній хвилі", - сказала вона.

Вона зауважила, що вважає, що чоловіки її бояться.

"Є така проблема, чомусь чоловіки бояться мене, не наважуються зробити перший крок. Не дивлячись на спокій, інтелігентність, ця людина має не боятися йти вперед. Навіть, якщо запросив мене один раз, а я відмовилась, щоб запросив вдруге", - поділилась Раміна.

Вона зізналась, що готова всиновити дитину.

"Не хочу народжувати дітей. Але я готова всиновити дитину старшу, 5-6 років. Я не вважаю, що мої гени кращі за інших, всі діти однакові. Якщо я почну стосунки з людиною, у якої є дитина, для мене це теж добре", - додала блогерка.



