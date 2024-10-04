Брак водіїв у транспортно-логістичній сфері через мобілізацію сягнув 25%, - Мінінфраструктури

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, передає Інтерфакс-Україна.

"25% – це попередня цифра, яку ми зібрали з перевізників, логістичних компаній. У деяких компаніях ця цифра сягає навіть більше 50%, тому що це питання мобілізації", - сказав Деркач.

У сфері громадського пасажирського транспорту бракує близько 30% водіїв. Це близько 6 тисяч із необхідних 14 тисяч фахівців, додав заступник міністра.

За словами Деркача, компанії, які мають транспортні підрозділи у своїй структурі, самостійно навчають жінок, які бажають працювати водійками вантажівок.

Також, міністерство та фундація інституційного розвитку за підтримки USAID реалізує проєкт із підготовки жінок-дальнобійниць. До участі вже відібрали 100 учасниць із понад тисячі тих, хто подав анкети.

"Ми не прагнули цим проєктом закрити всі вакансії. Розуміємо, що глобально це ситуацію не вирішить. Проєкт має змінити сприйняття жінки за кермом вантажного автомобіля в очах роботодавців – показати, що це можливо і може бути виходом із ситуації. Та й самі жінки, які раніше про професію далекобійниці не замислювалися, вважали її виключно чоловічою, мотивовані розглянути її для себе", - сказав Деркач.

Крім того, продовжено реєстрацію на пілотний проєкт із підготовки жінок - водіїв пасажирських автобусів She Drives, який уже підтримали 10 компаній-роботодавців. Жінки вже подали до проєкту близько 200 заявок.