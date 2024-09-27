Стати водійкою вантажівки: більше тисячі жінок подалися на участь у пілотному проєкті

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У відомстві наголосили, що цей проєкт не лише дає жінкам можливість отримати водійське посвідчення відповідної категорії, але й забезпечує їхнє подальше працевлаштування в транспортні компанії.

"Коли понад 1000 жінок за такий короткий термін виявляють бажання долучитися до проєкту, це свідчить про їхній величезний потенціал та готовність до нових професійних викликів. Ця ініціатива руйнує усталені стереотипи і відкриває перед жінками можливості для рівноправної участі на ринку праці. Ми бачимо, що такі проєкти мають значний вплив на загальну економічну динаміку країни", - зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Він також повідомив, що кількість кандидаток у 10 разів перевищує заплановану кількість місць для навчання.

"Ми вже працюємо над тим, щоб масштабувати проєкт та створити ще більше можливостей для жінок з різних регіонів країни", - додав заступник міністра.

У Міністерстві розповіли, що протягом двох тижнів після завершення реєстрації учасницям надішлють результати відбору на електронну пошту. Якщо анкета кандидатки успішно пройде відбір, менеджери повідомлять про подальші кроки.