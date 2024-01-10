Бригадний генерал Сергій Собко залишає Сили ТрО
Начальник штабу та заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко повідомив, що з середи, 10 січня, залишає Сили ТрО
Про це він повідомив у фейсбук.
"Коли я залишаю Сили ТрО ЗСУ, хочу сказати лиш одне - я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних Сил України, а також вдячний всім людям, з якими я працював заради становлення, зміцнення та розвитку Сил ТрО", - написав Собко.
Він також згадав світ досвід служби в Силах ТрО.
"Все, що ми робили, – заради військовослужбовців Сил ТрО. І найбільше я хочу подякувати їм усім. Для мене велика честь було стояти поруч з бійцями та командирами", - написав Собко.
Крім цього, Собко згадав та виділив усіх своїх командирів, які відігравали "надзвичайно важливу роль для Сил ТрО" - бригадний генерал Юрій Галушкін та генерал-майор Ігор Танцюра.
Зауважимо, що Собко не уточнив причину своєї відставки.
- 9 жовтня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. На його місце призначено Анатолія Баргилевича.
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