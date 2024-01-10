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Головна Суспільство Бригадний генерал Сергій Собко залишає Сили ТрО

Бригадний генерал Сергій Собко залишає Сили ТрО

10 січня, 2024 середа
08:37
Суспільство Сергій Собко

Начальник штабу та заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко повідомив, що з середи, 10 січня, залишає Сили ТрО

Про це він повідомив у фейсбук.

"Коли я залишаю Сили ТрО ЗСУ, хочу сказати лиш одне - я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних Сил України, а також вдячний всім людям, з якими я працював заради становлення, зміцнення та розвитку Сил ТрО", - написав Собко.

Він також згадав світ досвід служби в Силах ТрО.

"Все, що ми робили, – заради військовослужбовців Сил ТрО. І найбільше я хочу подякувати їм усім. Для мене велика честь було стояти поруч з бійцями та командирами", - написав Собко.

Крім цього, Собко згадав та виділив усіх своїх командирів, які відігравали "надзвичайно важливу роль для Сил ТрО" - бригадний генерал Юрій Галушкін та генерал-майор Ігор Танцюра.

Зауважимо, що Собко не уточнив причину своєї відставки.

  • 9 жовтня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. На його місце призначено Анатолія Баргилевича.

Україна
ЗСУ
Війна з Росією
територіальна оборона
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