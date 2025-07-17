Будь-який премʼєр-міністр у Верховній Раді ІХ скликання буде ручним для президента, - юрист Магера

Таку думку в етері Еспресо висловив юрист, експерт Центру політико-правових реформ Андрій Магера.

"Я можу робити винятково припущення і вважаю, що є дві частини, які вплинули на оновлення уряду, і вони політичного характеру. Зокрема, внутрішньополітичні й зовнішньополітичні. Якщо ми говоримо про внутрішньополітичні компоненти, то, за всіма соціологічними опитуваннями, які проводились протягом останніх років, довіра до уряду й персонально до премʼєр-міністра була вкрай низькою. Якщо не суцільний негатив, то велика частка, яка перевищувала позитив. Очевидно, що за 5 років роботи Дениса Шмигаля є ряд проблем, які накопичились в соціально-економічній сфері, податковій, митній і внутрішньополітичній. Мета ротацій в уряді полягала в тому, щоб викинути баласт, або спустити пар, - кому як подобається. При цьому ніхто не ставить собі питання про те, в який спосіб формується цей уряд і чиї інтереси він відображає. Важливо розуміти одне: будь-який уряд у Верховній Раді ІХ скликання буде винятково технічним і ручним для президента України. Інакше це працювати не буде", - пояснив Магера.

Юрист наголосив, що на ротацію в уряді також вплинула певна частка втоми міжнародних партнерів.

"Щодо зовнішньополітичних компонентів, то є певна частка втоми наших міжнародних партнерів. Вони бачать, що певні зобовʼязання просто не виконуються. Наведу приклад - призначення керівника БЕБ. Це досить скандальна ситуація, коли уряд не призначив керівника БЕБ, до того ж коли він пройшов конкурс на цю посаду. Або ж, можливо, це й не напряму стосується уряду, а загалом української влади, з 18 суддів Конституційного суду в нас є 6 вакансій і вони не заповнені, люди теж пройшли конкурс - і їх не призначають. Тобто сьогодні фактично йдеться про внутрішньополітичні та зовнішньополітичні складові, за допомогою яких президент намагається десь скинути баласт", - додав він.