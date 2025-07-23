Буданов прокоментував конфлікт щодо скорочення повноважень НАБУ і САП: "Вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу"

Про це він написав у телеграм.

"Українська історія навчила нас – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну. Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", - написав очільник ГУР.