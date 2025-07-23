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Головна Суспільство Буданов прокоментував конфлікт щодо скорочення повноважень НАБУ і САП: "Вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу"

Буданов прокоментував конфлікт щодо скорочення повноважень НАБУ і САП: "Вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу"

Ксенія Золотова
23 липня, 2025 середа
00:42
Суспільство Кирило Буданов

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов на тлі протестів проти закону, що руйнує гарантії незалежності НАБУ й САП, закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу

Зміст

Про це він написав у телеграм.

"Українська історія навчила нас – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну. Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", - написав очільник ГУР.

  • Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Єврокомісарка провела розмову з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.
  • У вівторок, 22 липня, у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбуваються акції проти законопроєкту №12414, ухваленого Верховною Радою, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
корупція в Україні
НАБУ
ГУР
Кирило Буданов
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