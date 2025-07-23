Буданов прокоментував конфлікт щодо скорочення повноважень НАБУ і САП: "Вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу"
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов на тлі протестів проти закону, що руйнує гарантії незалежності НАБУ й САП, закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Про це він написав у телеграм.
"Українська історія навчила нас – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну. Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", - написав очільник ГУР.
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- У вівторок, 22 липня, у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбуваються акції проти законопроєкту №12414, ухваленого Верховною Радою, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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