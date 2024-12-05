Будапештський меморандум не працював жодного дня: Зеленський закликав надати Україні дієві гарантії безпеки

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Річ, яка мала масштабне значення, коли була підписана, але сьогодні навіть на багато слів не заслуговує. Сьогодні – 30 років Будапештському меморандуму. Десять років війни. Жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україні потрібні дієві гарантії - "реальне союзництво та реалістичний безпековий фундамент усередині країни".

"Зброя, яка дає змогу захиститись і стримати ворога. І єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки", - додав він.