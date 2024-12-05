Будапештський меморандум не працював жодного дня: Зеленський закликав надати Україні дієві гарантії безпеки
Президент Володимир Зеленський заявив, що за 30 років від підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї, документ жодного дня не працював
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Річ, яка мала масштабне значення, коли була підписана, але сьогодні навіть на багато слів не заслуговує. Сьогодні – 30 років Будапештському меморандуму. Десять років війни. Жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо", - наголосив Зеленський.
Президент підкреслив, що Україні потрібні дієві гарантії - "реальне союзництво та реалістичний безпековий фундамент усередині країни".
"Зброя, яка дає змогу захиститись і стримати ворога. І єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки", - додав він.
- У жовтні Зеленський під час спілкування з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом наголосив на важливості вступу України до НАТО, зазначивши, що домовленості Будапештського меморандуму "не спрацювали".
- 3 грудня Міністерство закордонних справ України у день початку зустрічі глав МЗС оприлюднило документ, в якому наголошується, що Україна наперед відмовляється від гарантій безпеки, альтернативних до членства у НАТО.
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