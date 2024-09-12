"Будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей": Лісовий про скасування у школах дрескоду

Про це він заявив на четвертому Саміті перших леді та джентльменів у четвер у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Скасування дрескоду - це про цінності. За які цінності ми воюємо? Якщо свобода - то дитина має відчувати себе вільно. Зовнішні рамки - це набір цінностей для іншого суспільства, а ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей", - сказав Лісовий.

За словами глави МОН, вільний вибір одягу учнів є прагматичним питанням.

"Якщо ми зі школи ставимо рамки, вимоги, планку, а не інтегруємо саморегулятори в дитину через цінності та виховний процес..., то ми таке суспільство не сформуємо", - додав він.

Водночас Лісовий підкреслив, форму також скасували для шкільного предмета "Захист України".