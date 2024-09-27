"Чекають, що хтось "наведе лад" у США": нардеп Павленко про ставлення УПЦ МП до заборони її в Україні
Народний депутат України Ростислав Павленко пояснив, чому священники УПЦ (МП) не поспішають переходити до ПЦУ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Поки що ми не бачимо активних переходів. Структурний підрозділ російської православної церкви в Україні далекий від ухвалення такого рішення. В них поки що стадія заперечення. Складається враження, що вони чекають. Ходять чутки про те, що нібито будуть якісь переговори, що хтось прийде і "наведе лад у США". І таким чином, мовляв, вони дочекаються того, що московський старший брат все вирішить, і українську державу нібито змусять відійти від своїх вимог", - зауважив Павленко.
За словами народного депутата, УПЦ МП доведеться переходити від стадії заперечення до стадії прийняття.
"Дехто вже перебуває на стадії торгу. Ми бачили доволі цікаву історію спілкування з делегацією Вселенського Патріархату, де популярно пояснили, що ніякого другого Томосу, спеціального статусу або окремого статусу від ПЦУ не буде, бо бути не може. Зараз у них відійде сподівання на "руских старших братів". І лише тоді, в рамках дев'яти місяців, які закон їм відводить, відбудуться важливі дії", - наголосив Павленко.
- Нагадаємо, що Верховна Рада 20 серпня, проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №8371, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.
- 23 вересня в Україні набув чинності закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.77Продаж 46.42
- Актуальне
- Важливе