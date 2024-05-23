Через дощі та хмарність: в Укренерго розповіли, коли відключатимуть електроенергію 24 травня

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки погодинних відключень застосовуватимуться з 00:00 до 24:00 по всій території України для промислових та побутових споживачів. Водночас обмеження енергоживлення не діятимуть для об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення.

В Укренерго пояснюють, причиною запровадження таких графіків є щільна хмарність у більшості областей. Це заважає сонячним електростанціям працювати на максимум, тому й у денні години в українській енергосистемі буде дефіцит.

"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - додають у повідомленні.