Чи буде Україна із зерном: у Всеукраїнській аграрній раді розповіли про результати жнив

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"На сьогоднішній день зібрано порядку 40 мільйонів тонн зернових, олійних культур, тобто фактично закінчено зібрання ранніх культур. Вже активно йде збирання пізніх культур, таких як соя, соняшник, кукурудза, тому що фактично в умовах спеки, яка у нас триває вже довгий період часу, не було таких перерв між жнивами. Іще паралельно йде посів озимих культур. В цілому, якщо ми прогнозуємо, втрати будуть більші у нас все ж таки по озимих культурах, такі як кукурудза, соя, соняшник. Ну, кукурудза, напевно, втратить найбільше, якщо в минулому році зібрали порядку 33 мільйонів, то сьогодні втрати в кінці. Ну знову ж таки, зараз важко сказати, але попередні підрахунки говорять, що від 8 до 10 мільйонів тонн можемо недоотримати", - сказав він.

Денис Марчук зауважив, що пшениці цього сезону вдалося зібрати майже так само, як і минулого. За його словами, значну кількість можна буде віддати на експорт, і світ через посуху, потребує пшениці.

"Що стосується пшениці, то пшениці ми зібрали фактично як минулого сезону, минулого сезону було трішки більше 22 мільйонів, зараз ми зібрали 21,8 мільйонів. Тобто фактично ті ж самі показники при потребі українців на рік споживати порядка від 5 до 6 мільйонів. Тобто ми розуміємо, що значна частка буде закладатися на експортний потенціал для того, щоб отримати валютну виручку. А це вже важливо, тому що попит на пшеницю в усьому світі буде дуже високий, так як аномальна спека і посуха відбулася не лише на європейському континенті і на інших континентах. Відповідно недоотримають великої кількості врожаю в різних регіонах світу, і те, що ми зможемо продати, за рахунок, можливо, меншої кількості експорту, але за рахунок вищої ціни можемо фактично розраховувати на показники минулого сезону по ціні", - додав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.