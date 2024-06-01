Чи можна служити з легкою олігофренією: роз'яснення від Одеського ТЦК

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

"Останнім часом в інтернеті активно поширюються відео, в яких розповідається про інцидент, що стався 30 травня. За словами авторки, військовослужбовці Київського РТЦК та СП міста Одеса затримали хлопця з вадами серця та олігофренією і доставили його до збірного пункту. Там він пройшов військово-лікарську комісію всього за пів години та був визнаний придатним до військової служби у Збройних Силах України", - йдеться у повідомленні.

Цей інцидент викликав широкий резонанс, тому в Одеському ТЦК та СП вирішили пояснити, чи дійсно висновки ВЛК про придатність до військової служби хлопця з олігофренією є в межах закону.

Так, згідно з чинними нормативними актами, зокрема, Наказом Міністерства оборони № 262 від 27.04.2024, громадяни з діагнозом "олігофренія легкого ступеня" дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення

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"Однак, у цьому випадку важливо врахувати, що жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не було надано ані представникам Київського РТЦК та СП міста Одеса, ані членам військово-лікарської комісії", - зазначили в Одеському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки.

Окрім того, як стверджують у повідомленні, порушення норм законодавства не спостерігалось і під час самої процедури комісії, адже чоловік пройшов ВЛК згідно з установленим порядком і був визначений придатним до проходження служби.

Також в Одеському ТЦК нагадали, що в Україні діє воєнний стан, що забов'язує кожного військовозобов'язаного постійно мати з собою військово-облікові документи, які засвідчують наявність хвороб чи інших причин, що можуть бути підставою для звільнення від мобілізації, адже їхня відсутність може призвести до непорозумінь та непередбачуваних ситуацій

"Отже, у цьому конкретному випадку дії військовослужбовців були в межах правового поля, а сама процедура проведення медичного огляду відповідала встановленим вимогам. Просимо громадян уважно ставитися до своїх документів та відповідально підходити до виконання своїх обов’язків у період воєнного стану", - підсумували в Одеському ТЦК.