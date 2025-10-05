Де буде хмарно, а де пройдуть дощі: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 жовтня

Про це вона написала на своєму Telegram-каналі.

Погода по регіонах

Понеділок очікується в Україні переважно хмарним, вологим.

Найімовірніший опади — у західних областях. На решті території буде похмуро, місцями з незначною мрякою.

Температура повітря вдень становитиме +12…+15 °C, на півдні та сході — до +20 °C. У західних регіонах прохолодніше — +9…+12 °C.

Погода в Києві

У Києві понеділок буде хмарним, проте без істотних опадів. Можливі тумани. Протягом дня у столиці очікується +12…+14 °C.

"Дорогі вчителі, всі, хто навчає і віддає часточку свого серця на майбутній розум і добро, будьте нам здорові", - підсумувала Наталка Діденко.