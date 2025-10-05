Де буде хмарно, а де пройдуть дощі: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 жовтня
У понеділок, 6 жовтня, в Україні очікується переважно хмарна і волога погода, місцями пройдуть дощі
Про це вона написала на своєму Telegram-каналі.
Погода по регіонах
Понеділок очікується в Україні переважно хмарним, вологим.
Найімовірніший опади — у західних областях. На решті території буде похмуро, місцями з незначною мрякою.
Температура повітря вдень становитиме +12…+15 °C, на півдні та сході — до +20 °C. У західних регіонах прохолодніше — +9…+12 °C.
Погода в Києві
У Києві понеділок буде хмарним, проте без істотних опадів. Можливі тумани. Протягом дня у столиці очікується +12…+14 °C.
"Дорогі вчителі, всі, хто навчає і віддає часточку свого серця на майбутній розум і добро, будьте нам здорові", - підсумувала Наталка Діденко.
- На вихідні, 4 та 5 жовтня, Наталка Діденко прогнозувала прохолодну погоду на заході, а теплу – на сході та південному сході країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе