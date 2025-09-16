Де буде сонячно, а де суттєво похолоднішає: прогноз погоди від Наталки Діденко на 17 вересня
У середу, 17 вересня, в Україні прогнозується різке зниження температури та дощі в більшості північних і західних областей, на сході і півдні - буде сухо й сонячно
Про це синоптикиня Наталка Діденко написала на своєму Telegram-каналі.
Погода в Києві
"Серйозне похолодання та дощі завтра, 17-го вересня, очікуються у Києві. Атмосферний фронт. Шановні метеопати - можливі мігрені, крутіння-вертіння суглобів, судинні штуки всілякі не дуже тощо. А решті киян - не забути парасолі і обов'язково тепліше одягнутися, можна тоненький пуховичок, із тих, що як легкі курточки", - попередила Наталка Діденко.
Денна температура не перевищить +15…+17 °С. Можливі дощі.
Погода по регіонах
Похолодання з дощами очікується у західних регіонах, на півночі (окрім Сумщини), а також у Вінницькій, Одеській областях, західних районах Черкащини та Кіровоградщини. Там стовпчики термометрів коливатимуться в межах +15…+19 °С.
Натомість на сході, більшій частині півдня, у Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях збережеться суха та сонячна погода. Температура підніметься до +20…+26 °С.
"Такий синоптичний комфорт вже організовуватиме антициклон Oldenburgia, який розлігся, як велика ледача кицька над континентальною Європою", - пояснила синоптикиня.
Погода на решту тижня
18 вересня атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку, принісши опади та прохолоду на Лівобережжя.
Водночас уже з 19 вересня антициклон Oldenburgia знову поверне в Україну теплу сонячну погоду.
За попередніми прогнозами, вихідні 20–21 вересня обіцяють бути комфортними з температурою +23…+27 °С.
"Отже, в середу-четвер - різка зміна погоди, атмосфера зробить презентацію різних варіантів осені. Одягніться тепліше і не забудьте парасолі, білі кросівки - не обов'язково. А вже уїк-енд скрізь в Україні буде сонячним та теплим", - підсумувала Наталка Діденко.
фото: Наталка Діденко
