Де буде сонячно, а де суттєво похолоднішає: прогноз погоди від Наталки Діденко на 17 вересня

Про це синоптикиня Наталка Діденко написала на своєму Telegram-каналі.

Погода в Києві

"Серйозне похолодання та дощі завтра, 17-го вересня, очікуються у Києві. Атмосферний фронт. Шановні метеопати - можливі мігрені, крутіння-вертіння суглобів, судинні штуки всілякі не дуже тощо. А решті киян - не забути парасолі і обов'язково тепліше одягнутися, можна тоненький пуховичок, із тих, що як легкі курточки", - попередила Наталка Діденко.

Денна температура не перевищить +15…+17 °С. Можливі дощі.

Погода по регіонах

Похолодання з дощами очікується у західних регіонах, на півночі (окрім Сумщини), а також у Вінницькій, Одеській областях, західних районах Черкащини та Кіровоградщини. Там стовпчики термометрів коливатимуться в межах +15…+19 °С.

Натомість на сході, більшій частині півдня, у Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях збережеться суха та сонячна погода. Температура підніметься до +20…+26 °С.

"Такий синоптичний комфорт вже організовуватиме антициклон Oldenburgia, який розлігся, як велика ледача кицька над континентальною Європою", - пояснила синоптикиня.

Погода на решту тижня

18 вересня атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку, принісши опади та прохолоду на Лівобережжя.

Водночас уже з 19 вересня антициклон Oldenburgia знову поверне в Україну теплу сонячну погоду.

За попередніми прогнозами, вихідні 20–21 вересня обіцяють бути комфортними з температурою +23…+27 °С.

"Отже, в середу-четвер - різка зміна погоди, атмосфера зробить презентацію різних варіантів осені. Одягніться тепліше і не забудьте парасолі, білі кросівки - не обов'язково. А вже уїк-енд скрізь в Україні буде сонячним та теплим", - підсумувала Наталка Діденко.

фото: Наталка Діденко