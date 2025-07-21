Де буде спека, а де – пройдуть дощі: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні найближчими днями
У понеділок та вівторок, 21–22 липня, в Україні очікуються дощі з грозами у північних та частково – центральних областях. Натомість на півдні та сході збережеться спекотна й суха погода
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
"Температура повітря у понеділок впродовж дня становитиме +24+29 градусів, на Чернігівщині та Сумщині свіжіше, місцями +20+23 градуси. На півдні України, у південно-східній частині та на Дніпропетровщині +30+33 градуси", - розповіла синоптикиня.
За її словами, дощі з грозами 21 липня пройдуть у північній частині України. Найближчої ночі локальні грозові дощі можливі на заході та в центрі.
"І ще один дощовий осередок спостерігатиметься аж ввечері в понеділок на Харківщині", - додала Діденко.
На решті території областей буде переважно суха погода.
"У вівторок, 22 липня, у більшості областей України (окрім західної частини) очікується стрибок до спеки, а на півдні та південному сході до сильної спеки", - зауважила Діденко.
Вона додала, що температура повітря становитиме +29+34 градуси, на півдні та південному сході +32+36 градусів. Лише у західних областях очікується +23+27 градусів.
Якою буде погода у столиці?
За інформацією Наталки Діденко, у Києві 21 липня пройде короткочасний дощ, місцями гроза.
"Температура повітря протягом дня +24+26 градусів", - зазначила синоптикиня.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що 19–20 липня, на заході та півночі України дощитиме, подекуди можливі грози.
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