Де буде спека, а де – пройдуть дощі: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні найближчими днями

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Температура повітря у понеділок впродовж дня становитиме +24+29 градусів, на Чернігівщині та Сумщині свіжіше, місцями +20+23 градуси. На півдні України, у південно-східній частині та на Дніпропетровщині +30+33 градуси", - розповіла синоптикиня.

За її словами, дощі з грозами 21 липня пройдуть у північній частині України. Найближчої ночі локальні грозові дощі можливі на заході та в центрі.

"І ще один дощовий осередок спостерігатиметься аж ввечері в понеділок на Харківщині", - додала Діденко.

На решті території областей буде переважно суха погода.

"У вівторок, 22 липня, у більшості областей України (окрім західної частини) очікується стрибок до спеки, а на півдні та південному сході до сильної спеки", - зауважила Діденко.

Вона додала, що температура повітря становитиме +29+34 градуси, на півдні та південному сході +32+36 градусів. Лише у західних областях очікується +23+27 градусів.

Якою буде погода у столиці?

За інформацією Наталки Діденко, у Києві 21 липня пройде короткочасний дощ, місцями гроза.

"Температура повітря протягом дня +24+26 градусів", - зазначила синоптикиня.