Де будуть дощі, а де - сонце: прогноз погоди на 17 травня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 16 травня, у більшості регіонів України передбачається суха та сонячна погода. Проте у деяких областях ймовірні дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що у п'ятницю максимальна температура повітря становитиме +17...+22 °C.
"Дощі найбільш ймовірні на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині та на Закарпатті. На решті території України переважатиме суха сонячна погода", - йдеться у повідомленні.
Яку погоду чекати у Києві
У столиці 17 травня переважатиме суха і тепла погода. Вночі температура повітря коливатиметься у межах +7...+9 °C, а вдень потепліє до +18...+20 °C.
Впродовж вихідних в Україні буде тепло, проте з періодичними дощами та навіть грозами.
- Раніше стало відомо, що у Києві квітень став одним із найтепліших за останні 144 роки. Середньомісячна температура повітря у квітні в столиці України склала 12,8 °С. Це вище кліматичної норми на 2,8 °С.
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