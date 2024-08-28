Де очікуються дощі та найнижча температура: прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 серпня
У четвер, 29 серпня, у деяких регіонах України очікується зменшення температури повітря до +28...+31 °C. Також можливі грозові дощі на півдні країни
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, у південній частині України, на Вінниччині, Хмельниччині та Житомирщині 29 серпня буде найнижча температура - вдень +28...+31 °C.
На решті території України завтра передбачається спека з температурою +30...+35 °C.
"Дощі грозові пройдуть у четвер також у південній частині та місцями досягатимуть Вінниччини, Чернівецької області, Дніпропетровщини й Донеччини", - додала синоптикиня.
Зазначається, що у Києві 29 серпня очікується спека до +32...+34 °C. Опади не передбачаються.
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