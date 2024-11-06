Демісезонна та зимова: Міноборони тестує нові зразки жіночої форми

Про це повідомляє Міноборони.

Зокрема, наразі тривають польові випробування демісезонної форми для жінок. А перші зразки зимової форми підготовлені до науково-дослідних випробувань.

Заступник міністра оборони Сергій Мельник наголосив на важливості впровадження жіночої форми. Водночас він додав, що процес уповільнюється через низьку зацікавленість виробників надавати тестові зразки для проведення випробувань.

Міністерство також враховує результати тестування літньої форми та натільної білизни в польових умовах. Вже заплановано зміни до технічних умов окремих елементів одягу з урахуванням відгуків військовослужбовиць.

Крім того, Сергій Мельник наголосив на необхідності забезпечити жіночі бронежилети, які б відповідали вимогам захисту при зменшенні ваги бронеплит.