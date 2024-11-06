Для військових та їхніх сімей запускають нові програми психологічного відновлення
Міністерство оборони України до кінця року запустить пілотний проєкт психологічного відновлення для військових та їхніх сімей
Про це повідомляє Міноборони.
У межах проєкту військові зможуть проходити психологічну реабілітацію за оновленими стандартами. З направленням на відновлення допомагатимуть спеціалісти групи контролю бойового стресу, коли військовий підрозділ перебуває на відновленні.
"Комплекс послуг з психологічного відновлення буде доступним для всіх військовослужбовців, які його потребують після участі в бойових діях. Психологічне відновлення буде надаватись для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Це крок до посилення якісного психологічного захисту наших захисників", - наголосила керівниця Управління психологічного забезпечення Валентина Оболенцева.
Пілотний проєкт запустять до кінця року в співпраці з місцевим самоврядуванням для подальшого масштабування програми.
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