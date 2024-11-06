Для військових та їхніх сімей запускають нові програми психологічного відновлення

Про це повідомляє Міноборони.

У межах проєкту військові зможуть проходити психологічну реабілітацію за оновленими стандартами. З направленням на відновлення допомагатимуть спеціалісти групи контролю бойового стресу, коли військовий підрозділ перебуває на відновленні.

"Комплекс послуг з психологічного відновлення буде доступним для всіх військовослужбовців, які його потребують після участі в бойових діях. Психологічне відновлення буде надаватись для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Це крок до посилення якісного психологічного захисту наших захисників", - наголосила керівниця Управління психологічного забезпечення Валентина Оболенцева.

Пілотний проєкт запустять до кінця року в співпраці з місцевим самоврядуванням для подальшого масштабування програми.