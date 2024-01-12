Депутати монобільшості розіслали у всі ВА запити щодо зарплат і майна всіх мерів, - Філатов
Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що "депутати монобільшості" розіслали у всі військові адміністрації запити стосовно зарплат і майна всіх мерів
Про це Борис Філатов написав у телеграмі.
За словами мера Дніпра, "депутати монобільшості вирішили повоювати з місцевим самоврядуванням".
"Хто і навіщо їм це доручив – не коментуватиму. Скажу лише, що по всій країні – в усі військові адміністрації, вони розіслали запити щодо того, які зарплати у всіх міських голів, яке в них є майно і таке інше. Спаскудили стоси паперу, що в нас так і ліси скоро закінчаться. А навіщо тоді електронні декларації, якщо вам ще, бовдурам, відповідати?", - написав Борис Філатов.
Міський голова Дніпра чітко не назвав, про яку політичну силу йдеться. У тексті він пише: "депутати "монобільшості".
- У вересні 2023 року Басманний районний суд Москви заочно заарештував Бориса Філатова за "заклики вбивати росіян у всьому світі". Посадовець у відповідь зазначив, що цей арешт - "найвище визнання його заслуг перед Україною".
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