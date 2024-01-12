Депутати монобільшості розіслали у всі ВА запити щодо зарплат і майна всіх мерів, - Філатов

Про це Борис Філатов написав у телеграмі.

За словами мера Дніпра, "депутати монобільшості вирішили повоювати з місцевим самоврядуванням".

"Хто і навіщо їм це доручив – не коментуватиму. Скажу лише, що по всій країні – в усі військові адміністрації, вони розіслали запити щодо того, які зарплати у всіх міських голів, яке в них є майно і таке інше. Спаскудили стоси паперу, що в нас так і ліси скоро закінчаться. А навіщо тоді електронні декларації, якщо вам ще, бовдурам, відповідати?", - написав Борис Філатов.

Міський голова Дніпра чітко не назвав, про яку політичну силу йдеться. У тексті він пише: "депутати "монобільшості".