Депутатка Бобровська про знущання з бійців у 211-й понтонно-мостовій бригаді: "Має бути адекватна реакція командування, а потім - законодавчий акт"

Про це вона сказала журналістам Еспресо.

Депутатка розповіла, що напередодні вона мала розмову з командувачем Сил підтримки. За її словами, наразі тривають розслідування, перш за все внутрішні. Парламентський комітет також втрутився у цю справу.

"Я не коментую психіатрію з хрестом та іншими речами, які просто соромно озвучувати. Але вся система настільки замкнена, що коли ми забираємо з вулиць людей, які, в тому числі страждають на алко- чи наркозалежність і потрапляють автоматично в навчально-тренувальні центри, а потім в бригади, і з ними неможливо працювати, оскільки це може бути хронічне захворювання, або вони можуть потребувати диспансерного лікування, - то ЗСУ не є якимось рехабом чи місцем для того, щоб виправляти цих людей", - висловилася народна депутатка.

Бобровська наголосила, що цей інцидент потребує адекватної реакції командування Медичних сил, Генерального штабу, Міністерства оборони, а потім - законодавчого акту.

"Гребти всіх підряд на вулиці з такими наслідками - мені здається, ми заходимо в закриту систему", - констатувала нардепка.

Знущання з бійців у 211-й понтонно-мостовій бригаді: що відомо

Українська правда в понеділок, 16 грудня, оприлюднила матеріал на основі отриманих фактів від бійців 211-ї понтонно-мостової бригади про знущання з військових, кумівство, вимагання коштів та інші порушення в підрозділі.

За інформацією видання, керівництво бригади вимагало гроші у військових, погрожуючи їм переведенням у піхоту, або ж застосовувало фізичну силу до тих, хто не платив.

Зокрема, Владислав Пастух, який довгий час обіймав посаду командира у першому батальйоні бригади, погрожував бійцям тим, що "його батя – начальник штабу, а хрещений – комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть "на м'ясо"".

Після публікації матеріалів УП на ситуацію відреагували у Генеральному штабі ЗСУ. Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського до 211-ї понтонно-мостової частини буде направлено комісію Військової служби правопорядку в ЗСУ.

Уже наступного дня правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо посадовців 211-ї понтонно-мостової бригади за фактом перевищення службових повноважень.