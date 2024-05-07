Державі повернули землі лісового фонду на Одещині вартістю 7 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурори встановили, що ділянку незаконно зареєстрували як комунальну власність і вилучили з лісового фонду.

“У суді прокурори довели протиправність дій Біляївської міської ради щодо розпорядження землями лісогосподарського призначення та використання їх не за цільовим призначенням”, - повідомляють правоохоронці.