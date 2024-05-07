Державі повернули землі лісового фонду на Одещині вартістю 7 млрд грн
За втручання прокуратури державі повернули земельну ділянку лісогосподарського призначення загальною площею майже 240 га, вартість якої 7 млрд грн
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Прокурори встановили, що ділянку незаконно зареєстрували як комунальну власність і вилучили з лісового фонду.
“У суді прокурори довели протиправність дій Біляївської міської ради щодо розпорядження землями лісогосподарського призначення та використання їх не за цільовим призначенням”, - повідомляють правоохоронці.
- 30 квітня стало відомо, що Україні повернули найбільше штучне озеро держави - Сасик (Кундук), яке знаходиться на території Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів Одещини. Воно сягає площею 20 тис. га.
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