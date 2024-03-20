Держцентр зайнятості анонсував застосунок із доступом до Єдиного порталу вакансій

Про це повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За її словами, цього року Державний центр зайнятості запустить мобільний застосунок Служби зайнятості.

"Цьогоріч запустимо мобільний застосунок Служби зайнятості, де кожен українець, незалежно від реєстрації, зможе знайти для себе всю необхідну інформацію про Службу зайнятості, послуги, зокрема буде довантажено і Єдиний портал вакансій. Упевнена, що це спростить комунікацію на ринку праці між претендентами та роботодавцями, залишивши в минулому бюрократичні складнощі", - розповіла Жовтяк.

Директорка Державного центру зайнятості також повідомила, що мета установи у 2024 році - зацифрувати й спростити всі чинні послуги та сервіс, а також усунути паперовий документообіг, де він залишається частиною обслуговувального процесу.

"Ми напрацювали нову технологію обслуговування клієнтів, яку плануємо незабаром втілити в життя. Маємо намір зробити частину наших послуг у дистанційному обслуговуванні, оскільки не завжди доречним є фізичний візит людини до центру зайнятості, особливо коли для неї відсутні пропозиції бажаної роботи. Наша амбітна мета - змінити все цього року. І це дає поштовх до оптимізації наших дій. Наприклад, якщо ми підберемо для людини пропозицію роботи, то кар'єрний радник дистанційно через електронний кабінет клієнта зможе скерувати її на співбесіду до роботодавця. А роботодавець, через свій електронний кабінет зможе відправити відгук на такого кандидата", - сказала Жовтяк.