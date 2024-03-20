Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Держцентр зайнятості анонсував застосунок із доступом до Єдиного порталу вакансій

Держцентр зайнятості анонсував застосунок із доступом до Єдиного порталу вакансій

20 березня, 2024 середа
13:57
Суспільство вакансії

Державний центр зайнятості цього року запустить застосунок, завдяки якому користувачі матимуть доступ до Єдиного порталу вакансій

Про це повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За її словами, цього року Державний центр зайнятості запустить мобільний застосунок Служби зайнятості.

"Цьогоріч запустимо мобільний застосунок Служби зайнятості, де кожен українець, незалежно від реєстрації, зможе знайти для себе всю необхідну інформацію про Службу зайнятості, послуги, зокрема буде довантажено і Єдиний портал вакансій. Упевнена, що це спростить комунікацію на ринку праці між претендентами та роботодавцями, залишивши в минулому бюрократичні складнощі", - розповіла Жовтяк.

Директорка Державного центру зайнятості також повідомила, що мета установи у 2024 році - зацифрувати й спростити всі чинні послуги та сервіс, а також усунути паперовий документообіг, де він залишається частиною обслуговувального процесу.

"Ми напрацювали нову технологію обслуговування клієнтів, яку плануємо незабаром втілити в життя. Маємо намір зробити частину наших послуг у дистанційному обслуговуванні, оскільки не завжди доречним є фізичний візит людини до центру зайнятості, особливо коли для неї відсутні пропозиції бажаної роботи. Наша амбітна мета - змінити все цього року. І це дає поштовх до оптимізації наших дій. Наприклад, якщо ми підберемо для людини пропозицію роботи, то кар'єрний радник дистанційно через електронний кабінет клієнта зможе скерувати її на співбесіду до роботодавця. А роботодавець, через свій електронний кабінет зможе відправити відгук на такого кандидата", - сказала Жовтяк.

  • 16 січня стало відомо, що військові частини розміщуватимуть пропозиції роботи на порталі Державної служби зайнятості. Ці вакансії пропонуватимуть безробітним по всій Україні.


 
Теги:
Україна
безробіття
Читайте також:
Південна Осетія
17 березня, 2024 неділя
Південна Осетія, регіон, що відокремився від Грузії, обговорює можливість входження до складу Росії, - росЗМІ
путін
18 березня, 2024 понедiлок
Путін заявив про бажання створити в Україні "санітарну зону". В ОП прокоментували
путін
20 березня, 2024 середа
ISW: РФ намагається побудувати коаліцію з трьома країнами на противагу Заходу
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.96
    Купівля 38.96
    Продаж 39.47
  • EUR
    Купівля 42.31
    Продаж 43.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
20 березня
14:43
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:36
Велосипедист-навідник: СБУ затримала комунальника з Чернігівщини, завербованого ФСБ
14:30
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росія атакувала Харків: є загиблі та постраждалі, на місці влучання виникла масштабна пожежа
14:24
Інтерв’ю
Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу Concorde Capital. Фото з особистого архіву
Вплив війни на економіку, посилення санкцій та інвестиції під бомбами. Розмова з Олександром Паращієм
14:04
OPINION
Павло Вернівський
Аграрна модель економіки консервує бідність нашої держави
14:00
війна в Україні
Washington Post пише про недостатні обсяги виробництва зброї в Україні. "Українська бронетехніка" назвала основні причини
13:45
Еспресо логотип
Супутникові трансляції Еспресо атакують: в чому причина
13:22
Луганщина
У деокупованих населених пунктах Луганщини залишається 61 людина, - ОВА
13:19
депортація дітей
Херсонські викладачі, причетні до депортації українських дітей, проживають на Київщині й не отримали підозр, - hromadske
13:18
Жозеп Боррель
Україні перерахували перший транш із пакета 50 млрд євро, – Боррель
13:06
На фото: Регіна Тодоренко
Одеситка Регіна Тодоренко отримала громадянство РФ, - росЗМІ
13:06
Ferrexpo
Ferrexpo звертає увагу на некоректну інформацію про компанію в ЗМІ
13:00
Росія продовжує продукувати фейки
"Результатом турботи НАТО про Україну стане її похорон": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 20 березня
12:51
окупанти орки танк рф
Партизани зафіксували прибуття нової партії російських військових в окупований Джанкой
12:47
На фото: Іван Клименко
Автор хітів "Стефанія" та Teresa & Maria Клименко відповів на звинувачення у співпраці з росіянами після 2022-го
12:42
Анонс
Форум КБФ 20-21 березня 2024
Київський безпековий форум пройде під гаслом "Україна каже світу: переможемо разом!"
12:37
Оновлено
колайдер
Пів тисячі вчених, пов'язаних із РФ, відсторонять від досліджень на Великому адронному колайдері. У МЗС Росії назвали рішення "політизованим"
12:29
Київ, Майдан Незалежності
Тепла й сонця ставатиме більше: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня
12:28
літак ДРЛВ А-50 ВКС
Росія намагається замаскувати свої літаки та кораблі від ударів ЗСУ, - британська розвідка
12:27
Ексклюзив
економіка
Інвестиційний банкір пояснив, завдяки чому зараз зростає економіка в Україні
12:25
"Блогери" з пулу Медведчука й експоліцейський: СБУ затримала 6 "агітаторів", які виправдовували збройну агресію РФ
12:25
Оновлено
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
Боррель запропонував віддавати Україні 90% доходів від російських активів. У РФ відреагували
12:08
Окупанти
Розстрілювали мирних людей і їхні авто: слідчі ідентифікували військових РФ, причетних до воєнних злочинів у Гостомелі та на Чернігівщині
12:07
OPINION
Сергій Таран
Нафтові санкції проти Росії по-китайськи
12:04
Очільник МОН Оксен Лісовий
МОН припиняє процес об’єднання вишів на період вступної кампанії
11:43
Через обстріли РФ є знеструмлення у 6 областях України: ситуація в енергосистемі станом на 20 березня
11:35
Ілюстративне фото
Окупанти обстріляли цивільні авто на Херсонщині: двоє чоловіків загинули
11:35
На фото: Таїсія Повалій на виборах у Росії
Колишня ОПЗЖ заблокувала законопроєкт про позбавлення зрадників звання народних артистів, - ЗМІ
11:34
ветеран
В Україні запровадили "Єдину ветеранську лінію" для підтримки військових і їхніх рідних
11:30
65-й ОМБр потрібні рації та навушники: збір
11:26
Огляд
міжнародний огляд
Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах стали "новим етапом війни". Акценти світових ЗМІ 20 березня
11:16
Огляд
Карта. Курстьк-Бєлгород_2003
Карта бойових дій за період 13-20 березня: РФ палає і тероризує Сумщину, але фронт дає відсіч
11:14
Частину суми за перетин кордону заплатили криптою: на Одещині затримали ухилянтів у костюмах хімзахисту та їхніх провідників
11:10
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець: Говорити, що почнеться наступ на Київ, недоречно
11:08
Денис Шмигаль і Жозеп Боррель
Військова допомога Україні, активи РФ і переговори про вступ до ЄС: Шмигаль зустрівся з Боррелем у Брюсселі
10:57
Оновлено
обстріл, ППО
Дрони ГУР вночі атакували авіабазу в Енгельсі
10:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 березня: скільки коштують долар і євро
10:44
рада слуга народу
Кілька десятків нардепів від "Слуги Народу" висловили бажання скласти мандати через низьку мотивацію, - УП
10:35
укриття
В Одесі школи та дитсадки, які не мають укриттів на відстані до 100 метрів, перевели на дистанційку
10:33
Допомагав прорвати оборону Харкова: оголошено підозру пособнику окупантів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV