Дискусії та важливі правки: нардеп В'ятрович розповів про оновлений законопроєкт щодо заборони УПЦ МП

Про це він розповів в етері Еспресо.

"З самого початку ми поставили собі правильне завдання. У Верховній Раді було зареєстровано, якщо не помиляюся, чотири законопроєкти, які були присвячені якраз спробам припинити діяльність УПЦ МП на території України. На жаль, в залі було розглянути тільки один законопроєкт, як на нашу думку, не найсильніший з них, але добре, що ми вирішили на комітеті спробувати поєднати ці законопроєкти вже між першим і другим читанням й підготувавши в нього важливі норми з інших законів. Це зайняло трохи часу", - пояснив В'ятрович.

За його словами, між членами комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики особливо дискусії не було, вони достатньо швидко дійшли до консенсусу щодо базових речей, зокрема обов'язкового вказування про заборону російської православної церкви. Натомість були досить жваві дискусії з Державною службою України з етнополітики та свободи совісті: "Наприклад, щодо тої самої потреби заборони російської православної церкви - аж до останнього дня, до вчорашнього засідання. Я так розумію, що нам не вдалося переконати колег з цієї інституції, яка б мала, власне, займатися питаннями релігії та захистом свободи релігії. Попри це комітет одноголосно підтримав цілу систему правок, яка робить законопроєкт набагато дієвішим".

Законопроєкт має на меті регулювання відносин між релігійними організаціями та російською православною церквою. Основні положення:

Заборона РПЦ. Закон напряму забороняє існування РПЦ як організації, чиї публічно проголошені цілі спрямовані на знищення України та її жителів.

Обмеження афілійованих організацій. Під обмеження також потрапляють релігійні організації, які мають зв’язки з РПЦ. Це стосується всіх рівнів структури, включаючи УПЦ МП та інші організації, що входять в структуру УПЦ МП.

Розірвання зв’язків. Українські релігійні організації, щоб уникнути обмежень, повинні розірвати зв’язки з РПЦ. Закон не обмежує способи розриву цих зв’язків.

Прозорість зв’язків. Всі зв’язки та контакти українських релігійних організацій з РПЦ мають стати прозорими та підлягати моніторингу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Санкції проти пропаганди. Закон визначає поняття "ідеології русского миру" та передбачає можливість застосування санкцій проти релігійних організацій, які її пропагують.

В'ятрович наголосив, що надалі слово за народними депутатами в сесійній залі ВРУ.

Що передувало

Нагадаємо, 5 жовтня парламентарі зібрали 226 підписів під зверненням до голови ВР Руслана Стефанчука про винесення на голосування рішення щодо заборони УПЦ МП.

Перед тим очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що серед депутатського корпусу українського парламенту відсутня більшість голосів, що можуть бути віддані за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців.

19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.