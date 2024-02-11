Дитячі табори під Полтавою обладнають укриттями

Про це повідомляє "Зміст".

Обладнати укриття планують у позаміському дитячому закладі оздоровлення й відпочинку "Супутник" у Михайлівці та спортивному дитячому закладі оздоровлення й відпочинку "Олімпійські надії" у Соснівці.

На території таборів мають збудувати господарчі споруди, в яких облаштують найпростіші укриття.

Відповідне рішення про будівництво укриттів ухвалили під час засідання виконкому Полтавської міської ради. На кожен табір спрямують по 500 тис. грн.