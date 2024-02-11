Дитячі табори під Полтавою обладнають укриттями
На Полтавщині у двох дитячих таборах обладнають укриття. На це спрямують 1 млн грн
Про це повідомляє "Зміст".
Обладнати укриття планують у позаміському дитячому закладі оздоровлення й відпочинку "Супутник" у Михайлівці та спортивному дитячому закладі оздоровлення й відпочинку "Олімпійські надії" у Соснівці.
На території таборів мають збудувати господарчі споруди, в яких облаштують найпростіші укриття.
Відповідне рішення про будівництво укриттів ухвалили під час засідання виконкому Полтавської міської ради. На кожен табір спрямують по 500 тис. грн.
- 22 січня в Харкові розпочала роботу школа у відновленому протирадіаційному укритті, у якому діти зможуть навчатися навіть в умовах війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе