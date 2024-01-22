У Харкові відкрили школу в протирадіаційному укритті

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Сьогодні ми зробили ще один крок до розширення мережі навчальних закладів, у яких діти зможуть навчатися навіть в умовах війни", - написав мер.

Школа облаштована у відновленому протирадіаційному укритті у Слобідському районі Харкова, розрахованому на 100 учнів у дві зміни.

Терехов додав, що укриття обладнане відповідно до сучасних технічних умов і сертифіковане всіма відповідними службами.

На таку реконструкцію, яка почнеться найближчим часом, чекають ще кілька шкільних укриттів, зауважив він.

Фото: https://t.me/ihor_terekhov