У Харкові відкрили школу в протирадіаційному укритті
22 січня в Харкові розпочала роботу школа у відновленому протирадіаційному укритті, у якому діти зможуть навчатися навіть в умовах війни
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Сьогодні ми зробили ще один крок до розширення мережі навчальних закладів, у яких діти зможуть навчатися навіть в умовах війни", - написав мер.
Школа облаштована у відновленому протирадіаційному укритті у Слобідському районі Харкова, розрахованому на 100 учнів у дві зміни.
Терехов додав, що укриття обладнане відповідно до сучасних технічних умов і сертифіковане всіма відповідними службами.
На таку реконструкцію, яка почнеться найближчим часом, чекають ще кілька шкільних укриттів, зауважив він.
Фото: https://t.me/ihor_terekhov
- Дитячий садок для дошкільнят запрацював у харківському метро. До нього вже записались 650 дітей.
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