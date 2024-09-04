Для звільнених міністрів просто знайдуть інші місця роботи, - нардепка Васильченко

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Я хочу нагадати, що до цього часу маємо в країні уряд, програма дій якого не була підтримана й затверджена у Верховній Раді. Настільки я памʼятаю, лише двічі чи тричі була презентація урядової програми й вона постійно провалювалась. Відповідно це впливає на кадрові зміни в Кабінеті міністрів", - пояснила Васильченко.

За словами народної депутатки, міністерство євроінтеграції та Мін'юст планують обʼєднати.

"Усі ці міністри, які зараз написали заяви на звільнення, з одного місця в інше перейдуть працювати. Принаймні більшість з них. Дуже не хотілося б коментувати якісь чутки, але вже очевидно, що міністерство євроінтеграції та міністерство юстиції планують обʼєднати і його очолить пані Ольга Стефанішина. Тому, її звільнення не означає, що вона й далі не буде працювати в цьому уряді. Навпаки, вона буде мати ще більше обовʼязків та відповідальності", - додала вона.