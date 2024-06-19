До Києва прибув спікер сейму Польщі Шимон Головня
У середу, 19 червня, до столиці України прибув маршалок сейму Польщі Шимон Головня. Це його перший візит до Києва
Про це повідомляє Верховна Рада України.
Зазначається, що Шимон Головня розпочав свій візит з вшанування і покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі.
"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-польських відносин!" - йдеться у повідомленні.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував спікеру сейму Польщі та відзначив важливість участі президента Польщі Анджея Дуди у Глобальному саміті миру у Швейцарії.
"Окремо подякував польській стороні за незмінну підтримку України на нашому шляху до членства в НАТО. У липні відбудеться Саміт НАТО у Вашингтоні, передуватиме цьому висока зустріч на рівні голів парламентів країн-членів НАТО. І я розраховую, що ми вийдемо на спільну позицію парламентів щодо наближення України до Альянсу", - заявив Руслан Стефанчук.
Фото: ВРУ
- Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Шимон Головня став маршалком польського сейму 10-го терміну.
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