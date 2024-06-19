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Головна Суспільство До Києва прибув спікер сейму Польщі Шимон Головня
Оновлено

До Києва прибув спікер сейму Польщі Шимон Головня

19 червня, 2024 середа
12:29
Суспільство Шимон Головня та Олена Кондратюк

У середу, 19 червня, до столиці України прибув маршалок сейму Польщі Шимон Головня. Це його перший візит до Києва

Зміст

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Зазначається, що Шимон Головня розпочав свій візит з вшанування і покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі.

"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-польських відносин!" - йдеться у повідомленні.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував спікеру сейму Польщі та відзначив важливість участі президента Польщі Анджея Дуди у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

"Окремо подякував польській стороні за незмінну підтримку України на нашому шляху до членства в НАТО. У липні відбудеться Саміт НАТО у Вашингтоні, передуватиме цьому висока зустріч на рівні голів парламентів країн-членів НАТО. І я розраховую, що ми вийдемо на спільну позицію парламентів щодо наближення України до Альянсу", - заявив Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук і Шимон Головня

Фото: ВРУ

  • Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Шимон Головня став маршалком польського сейму 10-го терміну.
Теги:
Світ
Україна
Польща
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