До Києва прибув спікер сейму Польщі Шимон Головня

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Зазначається, що Шимон Головня розпочав свій візит з вшанування і покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі.

"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-польських відносин!" - йдеться у повідомленні.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував спікеру сейму Польщі та відзначив важливість участі президента Польщі Анджея Дуди у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

"Окремо подякував польській стороні за незмінну підтримку України на нашому шляху до членства в НАТО. У липні відбудеться Саміт НАТО у Вашингтоні, передуватиме цьому висока зустріч на рівні голів парламентів країн-членів НАТО. І я розраховую, що ми вийдемо на спільну позицію парламентів щодо наближення України до Альянсу", - заявив Руслан Стефанчук.

Фото: ВРУ