До проєкту з безоплатного зубопротезування ветеранів долучилися 48 медзакладів

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Станом на 1 квітня НСЗУ вже отримала пропозиції щодо контрактування для участі у проєкті. Наразі 71 заклад подав відповідні пропозиції. З них підтверджено вже 48", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у проєкті можуть брати участь заклади охорони здоров’я всіх форм власності: державні, комунальні та приватні. Контрактування триватиме до жовтня.