До проєкту з безоплатного зубопротезування ветеранів долучилися 48 медзакладів
В Україні запустили пілотний проєкт безоплатного зубопротезування ветеранів: до ініціативи вже долучилися 48 медзакладів, ще 23 чекають на підтвердження
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Станом на 1 квітня НСЗУ вже отримала пропозиції щодо контрактування для участі у проєкті. Наразі 71 заклад подав відповідні пропозиції. З них підтверджено вже 48", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у проєкті можуть брати участь заклади охорони здоров’я всіх форм власності: державні, комунальні та приватні. Контрактування триватиме до жовтня.
- Раніше Кабінет Міністрів України запустив пілотний проєкт щодо зубопротезування ветеранів: на реалізацію програми виділили 750 млн грн.
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