В Україні безплатно протезуватимуть зуби ветеранам. Деталі

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль та Мінреінтеграції.

Вказано, що уряд ухвалив постанову "Деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України". Нею передбачено, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та деякі категорії військовослужбовців зможуть безплатно отримати послуги з зубопротезування. Це можна буде зробити в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.

"Держава компенсує медзакладам витрати на лікування через НСЗУ. Загалом плануємо витратити на цю програму 750 млн грн, які вже закладені в державному бюджеті", - йдеться у повідомленні.