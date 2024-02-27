В Україні безплатно протезуватимуть зуби ветеранам. Деталі
Кабінет Міністрів України запустив пілотний проєкт щодо зубопротезування ветеранів: на реалізацію програми виділили 750 млн грн
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль та Мінреінтеграції.
Вказано, що уряд ухвалив постанову "Деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України". Нею передбачено, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та деякі категорії військовослужбовців зможуть безплатно отримати послуги з зубопротезування. Це можна буде зробити в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.
"Держава компенсує медзакладам витрати на лікування через НСЗУ. Загалом плануємо витратити на цю програму 750 млн грн, які вже закладені в державному бюджеті", - йдеться у повідомленні.
- Раніше уряд розширив можливості державної програми протезування для учасників бойових дій: йдеться, зокрема, про можливість отримати протез підвищеної функціональності без первинного протезування механічним.
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