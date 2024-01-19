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До спецоперації залучили 30 людей: команда Bihus.Info розповіла про нові деталі стеження за журналістами

19 січня, 2024 п'ятниця
14:03
Суспільство Денис Бігус

Команда Bihus.Info повідомила нові деталі щодо стеження за журналістами. До прослуховування медійників причетні щонайменше 30 людей

Про це йдеться у відео на каналі Bihus.Info.

"Наша команда повернулася в місце Х - етнографічний комплекс "Українське село" під Києвом, де відбувалась новорічна вилазка і стеження за співробітниками. І після спілкування з персоналом ми були вражені масштабами "спецоперації" та ницістю тих, хто її організував", - йдеться у повідомленні журналістів.

Зазначається, що за тиждень до прибуття журналістів у комплекс приїжджав чоловік, якого дуже цікавив ресторан. Проте не меню, а де стоїть ялинка, колонки та обігрівачі. Він забронював на 26 грудня, за день до заїзду команди Bihus.Info, ті ж самі номери, що й у журналістів і сауну.

Водночас, за словами команди, 26 грудня персонал комплексу спостерігав найдивніший корпоратив: 30 людей замовкали щоразу, коли в ресторан заходили співробітники. Ймовірно, ці ж люди встановили камери у готельних номерах команди, а також і в сауні. Так, співробітники згадали, що бачили у своїх кімнатах щось схоже на пожежну сигналізацію. Проте, коли команда туди повернулася знову, "сигналізацій" не було.

"Коли ми заїхали, більшість «технічної команди» виїхала. А коли наступного дня виїхали ми, у комплекс подзвонив дивний чоловік, який знову забронював усі ті номери, в яких жила команда. Після цього приїхали всього кілька людей, які взяли ключі від усіх номерів. Імовірно, щоб забрати камери", - додали журналісти.

"Народна правда" видалила матеріал про Bihus.Info

Зазначається, що 16 січня саме цей канал почав поширювати відео зі стеженням за командою журналістів. 

"Новину і відео прибрали сьогодні, на наступний день після відкриття справи Нацполіцією за статтею "порушення недоторканості приватного життя". Інкогніто злякались?" - написали журналісти Bihus.Info.

  • 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали. 
  • Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. За його словами, на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.
  • Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.
  • 17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа.
  • СБУ відкрила провадження за фактом прослуховування співробітників Bihus.Info.
  • Аліса Юрченко, заступниця головного редактора Bihus.Info припустила, хто може стояти за спецоперацією з прослуховування співробітників проєкту.

Кримінал
Україна
журналісти
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