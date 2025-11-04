"До співробітника було застосовано фізичну силу": прокурори Офісу генпрокурора й спецпризначенці провели обшуки у працівника НАБУ

Про це повідомляє НАБУ на сторінці у facebook.

Зазначається, що близько третьої години ночі прокурори Офісу генпрокурора спільно зі спецпідрозділом здійснили обшук у працівника НАБУ.

"До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось. Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов’язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ підкреслили, що зазначений співробітник бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв у межах українського законодавства.

Згідно з інформацією, напередодні обшуку за співробітником здійснювалося таємне спостереження. Обставини інциденту та причетні особи з’ясовуються.