"До співробітника було застосовано фізичну силу": прокурори Офісу генпрокурора й спецпризначенці провели обшуки у працівника НАБУ
У НАБУ заявили, що у ніч на вівторок, 4 листопада, прокурори Офісу Генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у їхнього співробітника із застосуванням фізичної сили й без ухвали суду
Про це повідомляє НАБУ на сторінці у facebook.
Зазначається, що близько третьої години ночі прокурори Офісу генпрокурора спільно зі спецпідрозділом здійснили обшук у працівника НАБУ.
"До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось. Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов’язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків", - йдеться у повідомленні.
У НАБУ підкреслили, що зазначений співробітник бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв у межах українського законодавства.
Згідно з інформацією, напередодні обшуку за співробітником здійснювалося таємне спостереження. Обставини інциденту та причетні особи з’ясовуються.
- 25 вересня НАБУ заявило про ознаки тиску у зв’язку з обшуками колишніх співробітників, які розслідували злочинні групи у владі та СБУ. Водночас СБУ стверджує, що проводить розслідування зловживань у сфері вантажних перевезень на "Укрзалізниці".
