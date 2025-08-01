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Доноси і цькування за вишиванку, допити через коментар у соцмережі: на вільну територію України повернули групу дітей із ТОТ

Дар'я Куркіна
1 серпня, 2025 п'ятниця
21:11
Суспільство Bring Kids Back UA

1 серпня з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще одну групу дітей. Серед них дівчинка, яку били в російській школі, бо вона носила вишиванку

Зміст

Про це повідомила організація Bring Kids Back UA.

"15-річна Марія сміливо відстоювала свою українську ідентичність — у вишиванці ходила до російської школи, сперечалася з учителями щодо України. За це однокласники обзивали її "укропкою", цькували й били, а вчителі писали доноси й погрожували мамі позбавленням батьківських прав", – написали в матеріалі.

Також вдалося повернути 4-річну Мілану та 8-річного Сашка: сімʼї погрожували відібрати дітей, якщо вони не підуть до школи РФ. Їхню маму змусили оформити російські документи, а бабусю – пройти детектор брехні, коли для Мілани з інвалідністю було важко знайти ліки в окупації.

"17-річний Семен вирішив не чекати повноліття і тікати з окупації, щоб уникнути призову до російської армії після того, як його однокласників, попри юний вік, змусили вступити до лав збройних сил РФ. Та й до нього додому вже приходили представники військкомату, погрожували штрафом та фізичною розправою за неявку за повісткою", – пише організація.

Водночас окупанти допитували 15-річну Ліну за проукраїнський коментар у соцмережах 6 годин поспіль та погрожували арештом.

"Після того дівчина боялася, що за нею стежать та що одного дня примусово відправлять до так званого російського табору перевиховання", – розповіли в матеріалі.

  • 25 липня в рамках ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованих територій, що жили під російським тиском.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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