Дощі в частині країни, +13...+16°C вночі: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зокрема вона зазначила, що у нічні години очікується +13…+16 °С

26 липня в західних областях прогнозується +20…+26 °С. На півночі +26…+30 °С. На сході передбачається +29…+32 °С. У центрі +26…+31 °С. На півдні +29…+32 °С.

За словами синоптикині, дощі з грозами пройдуть у п’ятницю в західній частині України, до вечора дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Одещини, Київщини.

На решті території України - сухо й сонячно.

У Києві 26 липня очікується помірна спека, +27…+29 °С, часом до +30 °С. Дощ можливий місцями ввечері в п'ятницю.

У суботу-неділю в Україні буде сухо та спекотно. Температура повітря становитиме +28…+33 °С, у неділю на півдні +33…+36 °С.

"На наступному тижні в більшості областей України очікується відчутне послаблення спеки. Так що нагрівайтеся найближчими вихідними", - порадила Наталка Діденко.

Фото: t.me/PohodaNatalka