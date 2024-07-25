Дощі в частині країни, +13...+16°C вночі: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
У п’ятницю, 26 липня, в Україні простежуватимуться температурні контрасти: від +20 °С на заході до +32 °С на півдні та сході
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Зокрема вона зазначила, що у нічні години очікується +13…+16 °С
26 липня в західних областях прогнозується +20…+26 °С. На півночі +26…+30 °С. На сході передбачається +29…+32 °С. У центрі +26…+31 °С. На півдні +29…+32 °С.
За словами синоптикині, дощі з грозами пройдуть у п’ятницю в західній частині України, до вечора дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Одещини, Київщини.
На решті території України - сухо й сонячно.
У Києві 26 липня очікується помірна спека, +27…+29 °С, часом до +30 °С. Дощ можливий місцями ввечері в п'ятницю.
У суботу-неділю в Україні буде сухо та спекотно. Температура повітря становитиме +28…+33 °С, у неділю на півдні +33…+36 °С.
"На наступному тижні в більшості областей України очікується відчутне послаблення спеки. Так що нагрівайтеся найближчими вихідними", - порадила Наталка Діденко.
Фото: t.me/PohodaNatalka
- 11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.
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