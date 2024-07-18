ДПСУ: за день 87 чоловікам відмовили у виїзді за кордон через відсутність військового документа
Державна прикордонна служба у середу, 17 липня, відмовила у виїзді за кордон щонайменше 87 чоловікам через відсутність військово-облікового документа
Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".
"Відмову в перетині кордону через відсутність військово-облікового документа в перший день нововведення отримали 87 громадян", - заявив Демченко.
Водночас, за його словами, загальна кількість відмов у перетині кордону у порівнянні з попереднім днем значно не збільшилася. Це свідчить про те, що більшість чоловіків свідомо підійшли до необхідності мати при собі військово-облікові документи.
Він наголосив, що загальна кількість відмов у середу 17 липня була майже 255 людям, з яких 87 - через відсутність військово-облікового документа, а 16 липня загальна кількість відмов була на рівні 220.
- З 17 липня прикордонники почали перевіряти наявність військово-облікових документів у військовозобов'язаних чоловіків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.84
- EUR Купівля 45.15Продаж 45.82
- Актуальне
- Важливе