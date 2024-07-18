ДПСУ: за день 87 чоловікам відмовили у виїзді за кордон через відсутність військового документа

Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

"Відмову в перетині кордону через відсутність військово-облікового документа в перший день нововведення отримали 87 громадян", - заявив Демченко.

Водночас, за його словами, загальна кількість відмов у перетині кордону у порівнянні з попереднім днем значно не збільшилася. Це свідчить про те, що більшість чоловіків свідомо підійшли до необхідності мати при собі військово-облікові документи.

Він наголосив, що загальна кількість відмов у середу 17 липня була майже 255 людям, з яких 87 - через відсутність військово-облікового документа, а 16 липня загальна кількість відмов була на рівні 220.