Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство ДПСУ затримала двох водіїв, які везли до Румунії амфетамін і канабіс

ДПСУ затримала двох водіїв, які везли до Румунії амфетамін і канабіс

13 лютого, 2024 вiвторок
16:15
Суспільство Прикордонники тренуватимуть службових собак за допомогою GPS-навігаторів

Українські прикордонники затримали двох водіїв, які намагалися завезти у Румунію канабіс та амфетамін

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України. 

Ввечері 12 лютого прикордонники затримали водія, який "намагався виїхати до Румунії на вантажному автомобілі через пункт пропуску "Красноїльськ". Під час перевірки кабіни транспортного засобу службовий собака прикордонників "спрацював" на сумку водія".

Фото: Державна прикордонна служба України


Під час огляду в сумці знайшли пачку з-під цигарок, в якій знаходився паперовий згорток із "сухою речовиною рослинного походження". Зі слів водія - канабіс.

За годину в кабіні іншої вантажівки, яка також прямувала на виїзд з України, собака зреагував на відсік з продуктами, в якому правоохоронці виявили пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Фото: Державна прикордонна служба України

Водій зізнався, що в пакунку амфетамін.

Наркотичні речовини вилучили, порушників передали представникам правоохоронних органів.

  • 7 лютого стало відомо, що румунські прикордонники виявили в річці Прут тіло чоловіка, ним виявився житель Харківщини. У ДПСУ припускають, що він намагався незаконно перетнути кордон.
  • 11 лютого повідомлялося, що На Одещині прикордонники затримали вісьмох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити у Молдову через невизнане Придністров'я.
  • 11 лютого стало відомо, що українські прикордонники затримали жителя Одещини, який пішки намагався незаконно перетнути кордон та повернутися з Молдови в Україну.
Теги:
Україна
Румунія
Держприкордонслужба
Читайте також:
безробіття
12 лютого, 2024 понедiлок
До "Армії відновлення" скерували майже 88 тис. безробітних: скільки їм платять
Володимир Єрмаков
12 лютого, 2024 понедiлок
Поліція ідентифікувала двох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста: одного заарештували
війна в Україні
12 лютого, 2024 понедiлок
РФ зараз займає сильнішу позицію, ніж рік тому, і має перевагу в Україні, – розвідка Норвегії
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.88
    Купівля 37.88
    Продаж 38.46
  • EUR
    Купівля 40.82
    Продаж 41.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
13 лютого
17:24
F-16
У генштабі Австрії заявили, що для успішного контрнаступу Україні потрібні F-16
17:22
Ексклюзив
Ілон Маск
"Десь готується рішення": дипломат Осипенко пояснив, чому Маск заявив, що "Путін не може програти"
17:16
Одеський зоопарк
Леви, вівці та фламінго: в Одеському зоопарку обрали пару року
17:16
"Зуби дракона": виробництво у Євпаторії
Кримські партизани розсекретили, де росіяни виготовляють "зуби дракона". Деталі
17:10
Протести фермерів в Індії
В Індії протестуючі фермери рушили на столицю: поліція застосувала сльозогінний газ
17:07
Олексій Тандир
Смертельна ДТП із нацгвардійцем: судді Тандиру продовжили арешт без права на заставу
17:01
Дональд Трамп
Республіканці обговорили з Трампом ідею надати допомогу Україні у вигляді позики
16:52
Посол США в НАТО Джуліанна Сміт
"Зосереджуємося на підтримці": посолка США в НАТО прокоментувала можливість запрошення України в Альянс на липневому саміті
16:49
Румунські фермери заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове" на кордоні з Україною
Фермери, які протестують у ЄС, добилися поступок від Єврокомісії
16:45
Путін
Святкуватимуть "день початку СВО": на Донеччині росіяни посилюють пропаганду у закладах освіти
16:37
фермери
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують фермерам, які відмовляються реєструвати бізнес за законодавством РФ, - Спротив
16:31
чай з молоком і спеціями
Британців попередили про можливий дефіцит чаю через ситуацію у Червоному морі
16:28
фейк
Росія запустила ІПСО про втрати Сил оборони України під Селидовим
16:27
енергетики
Протягом цієї зими росіяни атакували електростанції ДТЕК 40 разів
16:18
світ Туреччина Росія тероризм ІДІЛ
У Туреччині затримали росіянина, якого підозрюють у співпраці з Ісламською державою
16:13
Ексклюзив
Снайпер ЗСУ
У бригаді Гвардії Наступу "Сталевий кордон" розповіли, на які посади потребують фахівців
16:07
OPINION
бюджет
Обсяг видатків під час війни зріс удвічі
16:05
Юрій Ніколов
Нападникам на квартиру журналіста Ніколова заплатили $1000, - Нацполіція
15:46
ізраїльські солдати
Ізраїль та ХАМАС досягли прогресу в перемовинах щодо тимчасового перемир'я, - AP
15:35
карантин
На Полтавщині 30 шкіл закрили на карантин через грип і ГРВІ
15:35
Оновлено
Сенат США
Сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні
15:13
ізраїльські солдати
Ізраїль назвав кількість солдатів ЦАХАЛ, які загинули під час операції у Газі
15:13
Ексклюзив
Військовий експерт Ступак прокоментував перекидання в Авдіївку 3-ї ОШБр
15:01
робот гуманоїд Eve
OpenAI продемонструвала вражаючий прогрес в автономній роботі гуманоїдів Eve
14:52
НМТ
З'явився демонстраційний варіант НМТ-2024. Де можна пройти тестування
14:46
Такер Карлсон
"Росії допомогли санкції, які здійняли ціни в США та Європі до небес": добірка фейків і маніпуляцій у світових ЗМІ за 13 лютого
14:44
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:43
Катував українців у морозильних камерах у Гостомелі: оголошено підозру офіцеру росгвардії
14:28
Фіктивний референдум грубо порушує міжнародне право
Ховалася під виглядом переселенки: СБУ затримала жінку, яка допомагала окупантам проводити "референдум" на Херсонщині
14:25
На Сумщині відновили дитячу лікарню, пошкоджену обстрілами РФ у березні 2022 року
14:16
Компанія-виробник бронежилетів "Балістика" повідомила про обшуки
14:11
Після введення нових санкцій США близько половини танкерів відмовились возити нафту з РФ
14:11
Укрпошта
Укрпошта отримала ліцензію на продаж ліків: як замовити
14:06
На фото: Віталій Козловський
Не на фронті: Козловський прогулявся Києвом у компанії подруг
14:06
OPINION
Олег Манчура
Поки на кордоні сипалося зерно з фур — у Москві лилося шампанське
13:57
церква УПЦ
Закликав вірян допомагати рашистам: на Дніпропетровщині клірик УПЦ МП отримав 5 років тюрми
13:55
bihus.info
Скандал із прослуховуванням Bihus.Info: правоохоронці відкрили ще одне провадження
13:52
Ексклюзив
Зерно
"Справа в суді": представник Асоціації міжнародних перевізників про інцидент із розсипаним зерном на кордоні
13:48
хакер
У Литві заявили, що російські хакери намагалися проникнути в систему збройних сил країни
13:44
Міністерство оборони України
Удосконалення безпілотних платформ: 12 ідей розробників отримали $120 тис. для розвитку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV