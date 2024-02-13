ДПСУ затримала двох водіїв, які везли до Румунії амфетамін і канабіс
Українські прикордонники затримали двох водіїв, які намагалися завезти у Румунію канабіс та амфетамін
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Ввечері 12 лютого прикордонники затримали водія, який "намагався виїхати до Румунії на вантажному автомобілі через пункт пропуску "Красноїльськ". Під час перевірки кабіни транспортного засобу службовий собака прикордонників "спрацював" на сумку водія".
Фото: Державна прикордонна служба України
Під час огляду в сумці знайшли пачку з-під цигарок, в якій знаходився паперовий згорток із "сухою речовиною рослинного походження". Зі слів водія - канабіс.
За годину в кабіні іншої вантажівки, яка також прямувала на виїзд з України, собака зреагував на відсік з продуктами, в якому правоохоронці виявили пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору.
Фото: Державна прикордонна служба УкраїниВодій зізнався, що в пакунку амфетамін.
Наркотичні речовини вилучили, порушників передали представникам правоохоронних органів.
- 7 лютого стало відомо, що румунські прикордонники виявили в річці Прут тіло чоловіка, ним виявився житель Харківщини. У ДПСУ припускають, що він намагався незаконно перетнути кордон.
- 11 лютого повідомлялося, що На Одещині прикордонники затримали вісьмох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити у Молдову через невизнане Придністров'я.
- 11 лютого стало відомо, що українські прикордонники затримали жителя Одещини, який пішки намагався незаконно перетнути кордон та повернутися з Молдови в Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.88 Купівля 37.88Продаж 38.46
- EUR Купівля 40.82Продаж 41.63
- Актуальне
- Важливе