ДПСУ затримала двох водіїв, які везли до Румунії амфетамін і канабіс

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Ввечері 12 лютого прикордонники затримали водія, який "намагався виїхати до Румунії на вантажному автомобілі через пункт пропуску "Красноїльськ". Під час перевірки кабіни транспортного засобу службовий собака прикордонників "спрацював" на сумку водія".

Фото: Державна прикордонна служба України

Під час огляду в сумці знайшли пачку з-під цигарок, в якій знаходився паперовий згорток із "сухою речовиною рослинного походження". Зі слів водія - канабіс.

За годину в кабіні іншої вантажівки, яка також прямувала на виїзд з України, собака зреагував на відсік з продуктами, в якому правоохоронці виявили пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Фото: Державна прикордонна служба України

Водій зізнався, що в пакунку амфетамін.

Наркотичні речовини вилучили, порушників передали представникам правоохоронних органів.