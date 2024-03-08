Дружина Медведчука Марченко відкрила кінокомпанію в Росії, - "Схеми"
Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко відкрила у Росії кінокомпанію. Її директором став лінійний продюсер талант-шоу "Україна має талант"
Про це йдеться у розслідуванні "Схем".
Зазначається, що у даних реєстру юридичних осіб РФ вказано, що восени 2023 року було зареєстровано компанію "Вервица Фильм". Профіль її діяльності - виробництво кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, а в лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru, він поки неактивний.
"Засновниками компанії є російське АО "Ренессанс" (99,99%) та громадянин РФ Басманов Олексій Сергійович (0,01%). Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що бенефіціарною власницею АО "Ренессанс" є його дружина Оксана Марченко. Ця ж компанія досі фігурує серед засновників інших структур подружжя у Росії", - йдеться у розслідуванні.
Олексій Басманов, який вказаний засновником на 0,01% кінокомпанії, - народився в Росії, але працював в Україні разом із Марченко на талант-шоу "Україна має талант", він був лінійним продюсером.
Журналісти "Схем" зазначили, що отримати коментарі Басманова і Марченко наразі не вдалось. Але колишні колеги Басманова розповіли, що він долучався до виробництва фільмів із циклу "Паломниця" дружини Медведчука, і "ця робота йому дуже подобалася".
- 19 травня 2023 року повідомлялось, що суд відстояв право держави на землі лісогосподарського площею 9,5 га за понад 204 млн грн, які незаконно передали у власність дружини лідера забороненої партії ОПЗЖ Оксани Марченко.
- 2 червня 2023 року за матеріалами Служби безпеки накладено арешт на акції Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині.
- 3 листопада 2023 року стало відомо, що маєтки Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Києві, на Прикарпатті та Закарпатті не конфісковані. Понад те, їх на платній основі охороняє поліція охорони в інтересах власників.
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