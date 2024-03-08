Дружина Медведчука Марченко відкрила кінокомпанію в Росії, - "Схеми"

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Зазначається, що у даних реєстру юридичних осіб РФ вказано, що восени 2023 року було зареєстровано компанію "Вервица Фильм". Профіль її діяльності - виробництво кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, а в лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru, він поки неактивний.

"Засновниками компанії є російське АО "Ренессанс" (99,99%) та громадянин РФ Басманов Олексій Сергійович (0,01%). Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що бенефіціарною власницею АО "Ренессанс" є його дружина Оксана Марченко. Ця ж компанія досі фігурує серед засновників інших структур подружжя у Росії", - йдеться у розслідуванні.

Олексій Басманов, який вказаний засновником на 0,01% кінокомпанії, - народився в Росії, але працював в Україні разом із Марченко на талант-шоу "Україна має талант", він був лінійним продюсером.

Журналісти "Схем" зазначили, що отримати коментарі Басманова і Марченко наразі не вдалось. Але колишні колеги Басманова розповіли, що він долучався до виробництва фільмів із циклу "Паломниця" дружини Медведчука, і "ця робота йому дуже подобалася".