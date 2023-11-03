Маєтки Медведчука й Марченко в Україні не конфісковано, їх досі охороняють, – Bihus.Info

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти з'ясували, що столичний маєток дружини Медведчука Оксани Марченко арештований, але досі належить їй і не переданий в управління державі. Там також досі присутня поліція охорони, яка надає послуги безпеки на платній основі.

Фото: bihus.info

Як повідомили журналістам в управлінні поліції охорони з фізичної безпеки в місті Києві, найняв поліцію охорони для маєтку Сіропіл О. М. Найімовірніше, це Олександр Сіропол – завгосп Медведчука з його особистого маєтку. Договір з поліцією охорони Сіропіл підписав у жовтні 2022 р. До того за охорону будинку Оксани Марченко платив її син Богдан, з яким поліція уклала договір невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ, у березні 2022 р.

Окрім того, поліція охорони досі надає платні послуги у двох інших об’єктах Медведчука та Марченко.

Один з них – SPA-готель "Бескид" на Івано-Франківщині, який досі належить компанії "Укркапітал" – фірмі Медведчука, яку він переписав на Марченко. Готель перебуває під арештом і не працює. Він не конфіскований, але переданий в тимчасове управління державному агентству АРМА. Місцева поліція охорони має договір спостереження за цим об’єктом – в "Бескид" оплачується спостереження за системами тривожної сигналізації.

Поліцію охорони в цей готель найняло ТОВ "Файрікс Груп", договір укладено в липні 2022 року. Тобто поліцію охорони найняли не управителі від держави, оскільки готель в управління АРМА передали пізніше.

Фото: bihus.info

Закарпатська дача Медведчука "Ведмежа діброва" в селі Жденієво досі є у власності фірми "Спорт-Тур" Медведчука-Марченко. Вона арештована й передана в управління АРМА, але не конфіскована. Тимчасового управителя для неї агентство не знайшло, водночас тут присутня поліція охорони, найнята в інтересах власника.

Закарпатська поліція охорони також уклала договір з фірмою "Файрікс груп". Сталося це в серпні 2022 р.

Окрім того, вже під час повномасштабного вторгнення Росії в у поліції охорони в закарпатській дачі Медведчука продовжував діяти договір з фірмою-орендарем дачі. У відповіді поліція охорони не вказала її назву. Та як випливає з реєстру нерухомого майна і з кримінального провадження СБУ, орендарем цієї резиденції Медведчука з 2021 р. була компанія ТОВ "Кетінео-Менеджмент". Фірма, записана на кіпріота, проходить у справі управління СБУ в Івано-Франківській області як структура, через яку Медведчук з Марченко з 2021 року (після накладення на них українських санкцій) заводили в Україну гроші російського походження – через імовірно фіктивні договори оренди дачі й готелю "Бескид".

Що відомо про кримінальні справи щодо Віктора Медведчука й Оксани Марченко в Україні

Віктор Медведчук – колишній український проросійський політик, екслідер забороненої тепер в Україні політичної партії ОПЗЖ. Кум очільника Кремля Володимира Путіна.

11 травня 2021 року відбулися обшуки в будинку Медведчука. Також СБУ прийшла до офісу ОПЗЖ. Стало відомо, що Медведчука та його соратника-нардепа з ОПЗЖ Тараса Козака підозрюють у держзраді, порушенні правил ведення війни та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму. За даними слідства, 2015 року вони вступили в попередню змову з владою РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря, які належать Україні. Окрім того, в СБУ заявили, що Медведчук надавав РФ секретні дані щодо розташування військових ЗСУ. Через два дні, 13 травня, Печерський суд відправив Медведчука під домашній арешт. Цей запобіжний захід продовжували кілька разів.

26 лютого 2022 року Генпрокуратура доручила Нацполіції перевірити наявність Медведчука за адресою, де він перебував під домашнім арештом, проте там його не знайшли.

12 квітня 2022 року Медведчука знову затримали. І вже 16 квітня суд змінив запобіжний захід на арешт без права на внесення застави.

21 вересня 2022 року Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.

У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що позбавив його громадянства.

У лютому стало відомо, що Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата.

24 травня кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю. У серпні рух Чесно повідомив, що Медведчук подав позов на це рішення.

Щодо дружини Віктора Медведчука, Оксани Марченко, то 7 лютого цього року СБУ повідомила, що ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку України. До організації оборудки, за даними слідства, причетна Марченко, компанії якої фінансували росгвардію та російське МВС у Криму. Їй оголосили підозру, а згодом викликали на допит до управління СБУ в Івано-Франківську.

24 березня суд наклав арешт на приховані активи Марченко на суму понад 440 млн грн. Служба безпеки України оголосила у розшук Оксану Марченку 11 квітня. А 25 квітня суд арештував активи Оксани Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн.

І Віктор Медведчук, і Оксана Марченко перебувають під українськими санкціями за статтею "фінансування тероризму". Також Оксана Марченко перебуває під санкціями Великої Британії