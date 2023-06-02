Майже на 740 млн грн: в Україні арештували активи Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури
За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на акції Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині
Про це повідомили 2 червня у telegram-каналі СБУ.
"Мова йде про корпоративні права в АТ "Ексімнафтопродукт", ПрАТ "Синтез Ойл", ПрАТ "Синтез Транзит", ТОВ "Укрлоудсистем", АТ "Одеснафтопродукт", ПрАТ "Чорноморський паливний термінал" та ТОВ "Альбіон Коммодітіз", - йдеться у дописі.
Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур, загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн.
Фото: telegram-канал СБУЗазначається, що арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь України.
Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.
Фото: telegram-канал СБУНагадаємо, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Санкція статті передбачає покарання до 8 років тюрми.
- 29 серпня 2022 року у Стрийському районі Львівщини арештували три земельні ділянки вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука.
- 7 лютого стало відомо, що компанії дружини Медведчука Марченко фінансували росгвардію та російське МВС у Криму. Їй оголосили підозру, а згодом викликали на допит до управління СБУ в Івано-Франківську.
- 23 лютого суд наклав арешт на активи та майно Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.
- 24 березня суд наклав арешт на приховані активи Марченко на суму понад 440 млн грн.
- 5 квітня біля Славська на Львівщині арештували земельні ділянки Оксани Марченко вартістю 17,5 млн грн, яку під будівництво готелю незаконно передав сколівський чиновник. Йдеться про сільськогосподарські та рекреаційні землі.
- Служба безпеки України оголосила у розшук Оксану Марченку - дружину колишнього народного депутата, кума Путіна, Віктора Медведчука.
- 12 квітня Велика Британія запровадила санкції проти родичів російських олігархів Керімова, Скоча і Євтушенкова, а також дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.
- 25 квітня суд арештував активи Оксани Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн.
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