Про це повідомили 2 червня у telegram-каналі СБУ.

"Мова йде про корпоративні права в АТ "Ексімнафтопродукт", ПрАТ "Синтез Ойл", ПрАТ "Синтез Транзит", ТОВ "Укрлоудсистем", АТ "Одеснафтопродукт", ПрАТ "Чорноморський паливний термінал" та ТОВ "Альбіон Коммодітіз", - йдеться у дописі.

Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур, загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн.

Фото: telegram-канал СБУ

Зазначається, що арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь України.

Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.

Фото: telegram-канал СБУ

Нагадаємо, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років тюрми.