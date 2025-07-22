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"Є ризик, що буде зламано хребет антикорупційній інфраструктурі": Геращенко про законопроєкт щодо обмеження повноважень НАБУ й САП

Ольга Бабишена
22 липня, 2025 вiвторок
13:14
Суспільство Ірина Геращенко

Народна депутатка України Ірина Геращенко вважає, що у випадку ухвалення законопроєкту № 12414, який може значно обмежити повноваження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, існує ризик, що буде зламано хребет антикорупційній інфраструктурі

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Про це вона заявила з трибуни Верховної Ради, як стало відомо з трансляції нардепа Олексія Гончаренка. 

Геращенко, коментуючи законопроєкт № 12414 про зміни до Кримінального кодексу, який сьогодні планують розглянути у Раді, зазначила, що вважає, що експеримент з новими обличчями обернувся крахом і величезними загрозами не тільки для країни, а для демократії, свободи слова, антикорупційних інституцій, прав людини тощо. 

"І сьогодні в цій залі є величезний ризик, що буде зламано хребет антикорупційній інфраструктурі, яку створила наша команда. Це будуть величезні загрози і для безвізу, і для Ukraine Facility. І це не перша буде зламана реформа. Я нагадаю, як за повного мовчання суспільства Слуги зламали разом зі своїми друзями з ОПЗЖ реформу децентралізації й інші реформи. Насправді очевидно, що якщо продовжувати мовчати і далі, якщо продовжувати тримати країну в умовах корупційного інформаційного телемарафону і так далі, то далі прийдуть за усіма вами. Не думайте, що вдасться вирватися з цього порочного кола", - сказала нардепка. 

Вона наголосила на тому, що позасудові обшуки мають бути завершені, оскільки вони не припустимі для країни, яка йде до ЄС і НАТО. 

"Але я хочу наголосити на тому, що сьогодні величезна відповідальність на кожному з вас подумати, що буде після вашого голосування по спробі знищити антикорупційну інфраструктуру, якою б вона була не ідеальною, часто ганялася за дріб'язком, а не за великою рибою. Але це чи не єдина інституція сьогодні, яка залишається незалежною від Банкової", - підсумувала вона.

  • На засіданні Верховної Ради 22 липня планує розглянути законопроєкт, який може значно обмежити повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). У відомствах наголосили, що ухвалення законопроєкту "фактично знищує незалежність САП та підпорядковує діяльність НАБУ і САП генеральному прокурору".
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Ірина Геращенко
ВРУ
НАБУ
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