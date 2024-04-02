Є загроза, що telegram перетворився на джерело №1 інформації для країни, - нардепка Сюмар

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Мені довелося ще у 2014 році закривати російські телеканали на території України та організовувати цей процес. Це було дуже не просто і тоді, до речі, наші західні партнери писали невдоволені листи, говорячи, що не можна такого робити, бо це наступ на свободу слова. Зараз змінилася ситуація і дуже добре, що прийшло усвідомлення про те, що війни починаються у голові. Ми насправді живемо у своїх інформаційних бульбашках, відбувається ця фрагментація в інформаційному суспільстві. Те, що нам вкладають у голову, у те ми й віримо, як суспільство, як соціальні групи. Ми те, що споживаємо як інформаційний продукт", - зауважила народна депутатка України.

За її словами, дійсно є загроза того, що telegram є джерело №1 інформації для країни.

"80% людей сидять в telegram. В чому проблема цього ресурсу, ми ж знаємо, що Дуров такий самий власник telegram як і ВКонтакте. Зараз російські політики відверто говорять про те, що їхнє ФСБ має прекрасну співпрацю з Дуровим, відбувається повна координація у контексті telegram. Мені здається, що вже назрів час і треба вирішити ключову проблему, якщо так не хочеться і вбачаються якісь технічні проблеми, то telegram має працювати до відповідного стандарту, який вже впровадили YouTube, Facebook. Не повинно існувати анонімних telegram-каналів", - резюмувала Вікторія Сюмар.