Єдиний підхід до кадрової та ветеранської політики: 5 міністерств визначили ключові завдання

Про це пише Міністерство оборони України.

Зазначається, що серед 5 міністерств були Міністерство оборони, Мінветеранів, Міністерство соціальної політики України, Міністерство охорони здоров'я та Міністерство економіки України.

Під час зустрічі на рівні заступників міністрів визначили ключові завдання:

створити нерозривний ланцюжок надання послуг для військового та членів його родини - як у період служби, так і після демобілізації

чітко розмежувати сфери відповідальності щодо супроводу мобілізованих і демобілізованих (ветеранів)

розробити цифрові інструменти оцінки потреб ветеранів – соціальних, медичних, освітніх та інших послуг

За словами заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової, для наповнення нової системи конкретними нормами найближчим часом сторони почнуть роботу із представниками ветеранських організацій.

"Спільна робота над соціальною політикою щодо чинних військовослужбовців та ветеранів триватиме за участі ветеранів та представників профільних громадських організацій найближчим часом", - зауважили у повідомленні.