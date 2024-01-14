Умєров запропонував створити міжнародну групу з виведення російських військ з України
Міністр оборони України Рустем Умєров запропонував створити Міжнародну робочу групу, щоб спільно напрацювати механізм виведення російських військ з України
Про це він написав у фейсбук.
"Проводимо з колегами четверту зустріч радників з питань національної безпеки щодо Формули миру у Швейцарії. Презентував 6-ий пункт Формули миру: "Виведення російських військ з території України", - йдеться у повідомленні.
За його словами, він наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з тимчасово окупованих територій.
"Запропонував створити Міжнародну робочу групу на рівні Міністрів оборони та Радників з питань національної безпеки, щоб спільно напрацювати механізм виведення військ", - написав міністр.
- 14 січня у швейцарському місті Давос проходить четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. На зустрічі обговорюють пункти Формули миру та узгоджують формат проведення Глобального саміту миру.
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