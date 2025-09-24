Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
ЄС виділить близько €200 млн на шкільні обіди для дітей в Україні, - фон дер Ляєн

ЄС виділить близько €200 млн на шкільні обіди для дітей в Україні, - фон дер Ляєн

Дар'я Куркіна
24 вересня, 2025 середа
09:27
Суспільство школа їдальня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС виділить близько €200 млн на забезпечення шкільних обідів для українських учнів

Зміст

Про це вона сказала під час виступу на конференції "Відновлення дитинства та людяності — просування миру в Україні через повернення українських дітей" в межах 80-ї сесії Генасамблеї ООН, передає Суспільне. 

"Європейський Союз підтримує Україну. Тому я з радістю повідомляю сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів. Але ми не зупинимося, поки діти України не повернуться додому. Наше зобов'язання стосується всіх, хто все ще перебувають у полоні на чужій землі", – заявила фон дер Ляєн. 

За її словами, Євросоюз також фінансує роботу прокуратури України, аби "родини бачили, що справедливість відновлена". 

Водночас ЄС спільно з ЮНІСЕФ виділять понад €10 млн, щоб українські діти могли "одужати, навчатися та знову мріяти". 

Фон дер Ляєн також уточнила: понад 1,5 млн українських дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях і ростуть у русифікації. 

Читайте також: "Діти є жертвами репресій": Зеленська закликала країни та інституції доєднатися до коаліції за повернення українських дітей

