ЄС виділить близько €200 млн на шкільні обіди для дітей в Україні, - фон дер Ляєн

Про це вона сказала під час виступу на конференції "Відновлення дитинства та людяності — просування миру в Україні через повернення українських дітей" в межах 80-ї сесії Генасамблеї ООН, передає Суспільне.

"Європейський Союз підтримує Україну. Тому я з радістю повідомляю сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів. Але ми не зупинимося, поки діти України не повернуться додому. Наше зобов'язання стосується всіх, хто все ще перебувають у полоні на чужій землі", – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, Євросоюз також фінансує роботу прокуратури України, аби "родини бачили, що справедливість відновлена".

Водночас ЄС спільно з ЮНІСЕФ виділять понад €10 млн, щоб українські діти могли "одужати, навчатися та знову мріяти".