Євродепутатка Хюбнер вважає, що в Єврораді необхідно зібрати групу друзів України, яка б мала домінуючу роль

Про це вона розповіла в інтерв'ю Еспресо.

Хюбнер зазначила, що Україна - це перша країна, яка готується до вступу в ЄС, перебуваючи в стані агресивної війни. Вона зауважила, що якби українці якнайшвидше виграли у війні, то процес входження в ЄС полегшився б і пришвидшився б.

"Наразі ми маємо новий парламент, який, на щастя, не віддали крайнім правим. Вони мають трохи більше, фактично 25% в парламенті. Це є певною мірою радикальні праві депутати із дуже різних партій, тож доброю новиною є те, що вони не об'єднані, а дуже сильно поділені. Проте такого плану популізм у Європі був завжди антиєвропейським і також є, на мою думку, антиукраїнським, а інколи навіть проросійським, є й такі випадки, тому на це варто звернути увагу", - сказала вона.

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Євродепутатка наголосила, що наразі в Європі відбувається початок нового політичного циклу, відбуватимуться також вибори голови Європейської комісії. І, як виявилося, на рівні Європи крайні праві не домінують, втім, в деяких кранах вони можуть чинити тиск на уряди в деяких голосуваннях, тож в Раді також можуть бути ті члени, які мають більше сумнівів.

"Завжди так було, я думаю, і в наш момент прийняття 20 років тому, і зараз, і вважаю, що так буде й у майбутньому, що не всі з розкритими обіймами хочуть розширення чи вітають нових країн-членів. Так само це нормальна справа є і буде з Україною. Для цього потрібно буде будувати також певну групу друзів України, яка існує, але повинна мати домінуючу роль в Раді, щоб весь той процес пройти", - додала вона.