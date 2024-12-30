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Ексдепутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель: членство України в ЄС зробить Європу сильнішою

Анатолій Буряк
30 грудня, 2024 понедiлок
11:20
Суспільство Віола фон Крамон-Таубадель

Німецька політикиня з партії Зелених та ексдепутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель вважає, що приєднання України до Євросоюзу зробить його сильнішим

Зміст

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю Еспресо.

"Кожна країна зробила нас сильнішими. Зараз держава наодинці не може досягти багато, але чим більша організація та чим краще її члени інтегровані з погляду економіки, законів і трудових стандартів, тим легше цьому організму працювати разом і відстоювати власні цінності",- відповіла вона на запитання про те, чим Україна буде корисна Євросоюзу.

Особливо гострою є необхідність єдності ЄС, за її словами, відчуватиметься зараз - у зв'язку зі зміною політики США та тиском з боку Китаю.

"Ситуація з Трампом буде складною для всіх нас. З іншого боку Китай намагається перетнути червоні лінії. І чим більше нас об’єднано в Європі, чим злагодженіше ми працюємо, тим легше нам протистояти цим глобальним гравцям", - зазначила Фон Крамон-Таубадель.

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Разом з тим, на її думку, членства України у Європейському Союзі слід досягнути не за будь-яку ціну, а лише після впровадження офіційним Києвом необхідних для вступу до ЄС реформ.

"Я зацікавлена не в тому, щоб за будь-яку ціну привести Україну в ЄС, а в тому, щоб вона стала членом з усіма впровадженими реформами. Війна робить процес євроінтеграції надзвичайно складним, але загалом, я б сказала, що якщо є політична воля, Україна є дуже цінною ЄС. Такі люди як ви і як я, і як багато інших - це Європа, і немає ніякої різниці між нами обома. То чому б вам не приєднатись? Звісно, якщо політична система буде реформована", - підсумувала Фон Крамон-Таубадель.

Теги:
Новини
Світ
Китай
ЄС
політика
Німеччина
євроінтеграція
Вступ в ЄС
Дональд Трамп
членство в ЄС
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