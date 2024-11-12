Факт існування українського кіно унеможливлює просування російських фільмів на кінофестивалях, - кінорежисер Томенко

Таку думку він висловив на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

"Сам факт існування українського кіно унеможливлює просочення російських картин на кінофестивалі. Далеко не потрібно ходити, зараз має відбуватись Талліннський кінофестиваль. На цей фестиваль просочилась російська картина (мова йде про фільм Deaf lovers російського режисера Бориса Гуца під маркою сербсько-естонського виробництва, - ред). Росіяни намагаються просувати свої картини під різними масками й будь-якими способами, - в копродукції і т.п", - пояснив Томенко.

Тарас Томенко повідомив, що вони зараз намагаються вплинути на те, щоб російська картина на Талліннському кінофестивалі була заблокована. За його словами, такі випадки не поодинокі. Росіяни постійно витрачали й витрачають чималі кошти на просування власного продукту та лобіювання кінофестивалів.

"Ми знаємо, що до повномасштабного вторгнення Росія просто купувала найбільші кінофестивалі. Зокрема, це робили російські олігархи. Але може настати час, коли ми не зможемо цьому протистояти, оскільки, просто не матимемо українських картин, або їх буде дуже мало. Саме тому потрібно вже зараз думати про те, що українське кіно може просто закінчитись. Я закликаю всіх підтримувати українське кіно та ходити в кінотеатри", - додав він.