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Факт існування українського кіно унеможливлює просування російських фільмів на кінофестивалях, - кінорежисер Томенко

Віталій Бесараб
12 листопада, 2024 вiвторок
15:24
Суспільство Тарас Томенко, режисер

Кінорежисер Тарас Томенко вважає, що єдиним дієвим способом протистояти просуванню російському кіно є створення та підтримка українських картин та просування їх на міжнародних кінофестивалях

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Таку думку він висловив на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

"Сам факт існування українського кіно унеможливлює просочення російських картин на кінофестивалі. Далеко не потрібно ходити, зараз має відбуватись Талліннський кінофестиваль. На цей фестиваль просочилась російська картина  (мова йде про фільм Deaf lovers російського режисера Бориса Гуца під маркою сербсько-естонського виробництва, - ред). Росіяни намагаються просувати свої картини під різними масками й будь-якими способами, - в копродукції і т.п", - пояснив Томенко.

Тарас Томенко повідомив, що вони зараз намагаються вплинути на те, щоб російська картина на Талліннському кінофестивалі була заблокована. За його словами, такі випадки не поодинокі. Росіяни постійно витрачали й витрачають чималі кошти на просування власного продукту та лобіювання кінофестивалів.

"Ми знаємо, що до повномасштабного вторгнення Росія просто купувала найбільші кінофестивалі. Зокрема, це робили російські олігархи. Але може настати час, коли ми не зможемо цьому протистояти, оскільки, просто не матимемо українських картин, або їх буде дуже мало. Саме тому потрібно вже зараз думати про те, що українське кіно може просто закінчитись. Я закликаю всіх підтримувати українське кіно та ходити в кінотеатри", - додав він.

  • 12 листопада у Києві відбулося урочисте відкриття Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи “Via Carpatia 2024”. Захід зібрав українських та закордонних інтелектуалів, науковців, громадських та політичних діячів, волонтерів, митців, освітян. У фокусі Форум Via Carpatia 2024 – теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії

  • В панелі "Відновлення культури. Феномен культурного спалаху в часі війни" взяли участь художниця, членкиня Національної спілки художників України Ганна Криволап, заступниця генерального директора з розвитку та культурно-просвітницької роботи Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Ольга Сало, шеф-редакторка видавництва "Vivat" Олена Рибка та музикант, журналіст Альберт Цукренко.

Теги:
Культура
Кіно
Україна
українське кіно
російські фейки
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