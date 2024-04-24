"Федоров прагне одноосібно захопити владу в місті": очільник Запоріжжя Куртєв написав Зеленському про спробу політичного перевороту
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв звернувся до президента Володимира Зеленського та заявив про спробу політичного перевороту з боку очільника Запорізької ОВА Івана Федорова
Про це йдеться у заяві, повідомив Анатолій Куртєв у Telegram.
"Звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням посприяти ситуації, яка склалася у Запорізькій міській раді у звʼязку з тиском голови ЗОВА Івана Федорова на органи місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.
У заяві йдеться, що нещодавно ситуація в депутатському корпусі міської ради Запоріжжя кардинально змінилося.
"Це повʼязано з маніпуляціями новопризначеного голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, який прагне одноосібно захопити владу в місті та з цією метою здійснює тиск на депутатів Запорізької міської ради, кулуарно збирає підписи із заборонених проросійських партій, вдається до підкупу та тисне на органи місцевого самоврядування так, щоб коаліція більшості у міській раді Запоріжжя складалася саме з партії Шарія, ОПЗЖ, підконтрольної Медведчуку, та сателіта ПП Оппоблок - "Єднання", підконтрольного проросійському Новінському", - йдеться у повідомленні.
Куртєв також навів декілька законів України, які, за його словами, повністю суперечать діям Івана Федорова.
Крім цього у заяві йдеться, що очільник ОВА "безпідставно" звинувачує Куртєва у причетності до протиправних дій на посаді секретаря Запорізької міської ради: "З усією відповідальністю повідомляю, що заяви Федорова не відповідають дійсності, а тому я завжди готовий до будь-яких перевірок та до співпраці з правоохоронними органами".
- Кабмін на засіданні 23 січня погодив призначення мера Мелітополя Івана Федорова головою Запорізької обласної військової адміністрації замість Юрія Малашка.
- З 4 лютого 2024 року Іван Федоров очолив Запорізьку ОВА.
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